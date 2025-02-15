TEKNOFEST Şampiyonları, Kamikaze Dron Tehdidine Karşı Çözüm Geliştirdi

2017'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kurulan Kılavuz Koustech, geçen yıl TEKNOFEST Adana'da düzenlenen "Savaşan İHA" yarışmasında birinci oldu. Bunula da kalmayıp ABD'deki AUVSI SUAS yarışmasında da finale oynadılar.

Genç mühendisler halihazırdaki başarılarıyla yetinmeyip Türk Savunma Sanayine yardımcı olacak bir güvenlik sistemi kurdular.

Belediyeye bağlı Kılavuz Teknoloji Merkezi'nde kamikaze dronlara karşı geliştirilen yeni bir sistem üzerinde çalışmalar yapan 28 kişilik grup, "sürü avcı İHA" adını verdikleri sistemin test aşamalarının ardından ticarileştirilmesini bekliyor.

Düşük Maliyetli Çözümler

Takımın kontrol ve güdüm sistemlerinden sorumlu Akif Akbaş projeye şu sözlerle dikkat çekti:

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördüğümüz gibi büyük ve pahalı savunma sistemleri yerine düşük maliyetli çözümler öne çıkıyor. Biz de otonom çalışan avcı İHA'lar geliştiriyoruz. Kamikaze dronları havada imha edebilecek bir sistem üzerinde çalışıyoruz. Takımımızdan çıkan üç şirket var ve biz de aynı yolu izleyerek savunma sanayisine katkı sağlayacak bir şirketleşme hayal ediyoruz.

"4 Saniyede Hedefe Kilitleniyorsak Yok Edebiliriz De"

Takımın haberleşme ekip lideri Kerem Yiğit Saran da sürücü kabiliyetine sahip avcı İHA sistemleri üzerindeki çalışmalarına parmak bastı.

Savaşan İHA yarışmasında simüle edilen vuruşların gerçek hayata taşınmasını temenni ettiklerini vurgulayan Saran, "4 saniyede hedefe kilitlenebiliyorsak, neden onu havada yok etmiyoruz diye düşünüp ona göre çalıştık." yorumunu yaptı.

Bu 28 kişilik öğrenci grubunun hayali, savunma sanayisine katkı sağlayacak şirketlerden biri haline gelmek. Akif Akbaş, TEKNOFEST'te elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını ve ekibi bu amaç yönünde motive ettiğini söyledi.