TEKNOFEST’te Birinci Olan SİHA Projesi, Savunma Sanayisinin Radarında!

TEKNOFEST Adana’da düzenlenen “Savaşan İHA” yarışmasında birincilik kazanan Kocaeli Üniversitesi'nin Kılavuz Koustech takımı, savunma sanayi şirketlerinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Bu proje; otonom kalkış/iniş, kamikaze ve kilitlenme görevlerini başarıyla yerine getirdi. Hem askeri hem de sivil alanda büyük umut vadederken projeyi geliştiren ekip bu güne kadar pek çok alt sistem ve altı farklı İHA geliştirmeyi de başardı.

Kocaeli Üniversitesi takımının görüntü işleme ekibinden Arif Akbaş, projeyi şöyle anlatıyor:

Alt sistemler, yazılımlar, tasarımlar tamamen bize ait. Hedefimiz, ürünlerimizi daha kompakt hale getirip savunma sanayimize uygun maliyetli, yerli ve milli çözümler sunmak. Ayrıca tarım ve gözlem gibi sivil alanlarda da teknoloji geliştirmek istiyoruz.

Uluslararası Başarıya İmza Atan Ekip

Bahsi geçen projelerin AR-GE süreci tam tamına 4 yıl sürdü. Ekip bu süre zarfında başka önemli başarıların altına da imzasını bırakmayı başardı. İlk başarısı ABD'de düzenlenen AUVSI SUAS yarışmasında finale kadar yükselmekti.

Covid-19 pandemisinin baş gösterdiği yılların ardından ülkemizde düzenlenen yarışmalarda da ciddi başarılara imza attılar. Ekip şu ana kadar:

2022 ve 2023’te "En Özgün Yazılım" ödülünü aldı.

2023 yılında "Savaşan İHA" yarışmasında dördüncü oldu.

2024’te birincilik ödülünü kazandı.

"Projemizi Savunma Sanayisinde Görmek İstiyoruz"

Akbaş, Adana’daki TEKNOFEST sırasında birçok savunma sanayi şirketiyle görüşme yaptıklarını belirterek şöyle dedi: