Bayraktar TB2 Uçuş Saatinde Büyük Bir Rekora İmza Attı

Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde 1 milyon uçuş saatini tamamlayarak hem Türk havacılık tarihinde hem de dünya çapında önemli bir başarıya imza attı. Bu kilometre taşı, 2014 yılında envantere giren TB2’nin 10 yıllık bir sürede ulaştığı önemli bir rekor olarak kayda geçti.

Türkiye SİHA Alanında Lider Konumda

Baykar'ın başarısı 2021 yılından itibaren başarısını küresel SİHA pazarında lider konumuna yükselerek mühürlenmişti. Bayraktar TB2 SİHA; Dağlık Karabağ, Ukrayna ve Libya gibi çatışma bölgelerinde üstün performansıyla göz doldurmayı başardı. Bununla da yetinmeyip Türkiye'nin küresel savunma kanadındaki itibarını taçlandırarak dünya çapında repütasyon kazanmasını sağladı.

Dünyanın en büyük SİHA üreticisi olan Baykar, 2023 yılında 1,8 milyar dolarlık ihracat geliri elde ederek, tüm sektörlerde ihracat şampiyonları arasında yer aldı.

34 Ülkede Bayraktar TB2 Tercih Ediliyor

Tüm kritik bileşenleri milli imkanlarla üretilmiş bir teknoloji harikası olarak kayıtlara geçen SİHA, yüzde 93 yerli sanayi katılımı ile üretildi. Bugün itibarıyla 34 ülkenin envanterinde bulunuyor ve AB ülkeleri ile NATO ülkelerinde bayrağımızı dalgalandırıyor.

Hatırlanacağı üzere TB2, Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde büyük bir rol oynamıştı. Halihazırda Suriye, Azerbaycan ve Türkiye’nin operasyonlarında da kritik rol oynamakta.

Bayraktar TB2, 31 Mayıs 2024'te gerçekleştirdiği otonom manevra ile savaş uçaklarının dahi zorlukla yaptığı fıçı tonosunu başarıyla tamamladı. Daha büyük başarılar yakın.