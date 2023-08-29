TEKNOFEST İçin Geri Sayım Başladı!
Bu yıl 6'ncısının düzenleneceği TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde Ankara ve İzmir için geri sayım başladı. İşte ayrıntılar!
Cumhuriyetin 100.yılına özel farklı şehirlerde düzenlenecek olan festival, 5 gün sürecek. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı TEKNOFEST; Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de ve bu yıl ilk defa Ankara'da yapılacak.
TEKNOFEST'in açıklamasına göre festival; 30 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda, 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde ise Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek.
Katılım Ücretsiz!
Katılımın ücretsiz olacağı festival, 215 bin metrekarelik bir alanda gerçekleşecek. Firmaların katılımıyla birlikte 261 stant kurulacak ve 400’den fazla stant etkinliği yapılacak.
Festival; teknoloji, bilim, havacılık ve uçuş gösterileri, ödül törenleri, sergiler, zirveler, atölye çalışmaları ve etkinliklerle oluşturulmuş programıyla dolu dolu geçecek
Türkiye'nin savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN da festivale katılım sağlayacak. Festival alanındaki standında her yaştan insana 20'yi aşkın yeni ürününü tanıtacak.
Ayrıca GÜRZ Hava Savunma Sistemi, Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, AselFlir-500 Elektro-Optik Sensör Sistemi, Karat Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Atom Akıllı Mühimmat ve Ertunga İnsansız Kara Aracı gibi çözümleri de ziyaretçilerle buluşturulacak.
Festivalde Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, ANKA, Akıncı, Aksungur, Atak Helikopteri, Hürkuş, Gökbey, Türk Yıldızları, Solo Türk ve Jandarma Çelik Kanatlar gibi İHA'lar gösteri uçuşu yapacak.
Festivale katılmak isteyen kişiler hem festival alanında hem de online olarak kayıt yaptırabilecek. Katılımcılar çeşitli simülasyon deneyimlerine ve son çıkan teknolojilere şahitlik edebilecek.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Türk Teknoloji Girişimcilerine Çağrı!
"Küresel Girişimcilik ve Teknoloji Etkinlikleri" çok yakında başlıyor. Başvuruları açılan etkinliklerde yerli girişimciler, dört ülkede projelerini dünyaya duyuracak.
Peki siz bu yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST etkinliklerine katılacak mısınız? Yorumlarınızı bizimle aşağıdaki kutucuktan paylaşabilirsiniz.
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