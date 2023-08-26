Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Türk Teknoloji Girişimcilerine Çağrı!

"Küresel Girişimcilik ve Teknoloji Etkinlikleri" çok yakında başlıyor. Başvuruları açılan etkinliklerde yerli girişimciler, dört ülkede projelerini dünyaya duyuracak.

Dünyanın en önemli girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan Web Summit, Slush, CES ve Web Summit Qatar‘a Türkiye'den ilk kez katılım sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 Kalkınma Ajansı, Türk teknoloji girişimcilerinin küresel pazarda yabancı yatırımcılarla bir araya gelmesi için destek sağlayacak.

Katılım Çağrısı Yapıldı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda 5 Kalkınma Ajansı çalışıyor. Bunlar; İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA); Ankara Kalkınma Ajans (ANKARAKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA).

Bu ajansların da iş birliğiyle global pazarlara açılmayı hedefleyen Türk teknoloji girişimcileri; Portekiz, Finlandiya, ABD ve Katar’da düzenlenecek olan küresel girişimcilik ve teknoloji etkinliklerine götürülecek.

Verilecek destek sayesinde 100 girşimcinin küresel girşimcilik etkinliğine katılım sağlaması bekleniyor. Etkinliklere katılmak isteyen girişimcilerin 10 Eylül 2023 Pazar günü saat 24.00’a kadar başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Etkinliklere katılım sağlayabilmek için girişimcilerinin başvuru formunda istenen belgeleri ve katılım şartlarını dikkatlice okuması gerekiyor.

Küresel Girişimcilik ve Teknoloji Etkinliklerinin Tarihleri:

Web Summit: 13-16 Kasım 2023

Slush: 30 Kasım-1 Aralık 2023

Consumer Electronics Show (CES): 09-12 Ocak 2024

Web Summit Qatar: 26-29 Şubat 2024

Peki, sizce Türk teknoloji girişimcilerinin etkinliklere katılımı yüksek olacak mı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.