OpenAI'ın ChatGPT'sine Yeni Özellik: Video ve Ekran Paylaşımı

OpenAI, yatırımlarını ve araştırmalarını tamamen ChatGPT üzerine yoğunlaştırdığı şu sıralarda hem yeni yapay zeka modeli "Sora"yı tanıttı, hem de ChatGPT'ye yeni bir özellik ekledi. Artık ChatGPT, hem Android hem de iOS cihazlarında gerçek zamanlı video analizi yapabiliyor. Telefonunuzun kamerasını açtığınızda, ChatGPT çevrenizi analiz edip talimatlar verebiliyor ya da sorularınızı cevaplayabiliyor.

Kameradan Eş Zamanlı Rehberlik Sundu

OpenAI’nin bir demosunda, ChatGPT kahve yapmaya yardımcı oldu: Filtrenin ne zaman yerleştirileceğinden, kahvenin nasıl göründüğüne kadar detaylı bir rehberlik sundu.

Bu özelliğin tarayıcı ve uygulama kullanımı alanlarındaki hali ise ekran paylaşma özelliği. Örnek olarak mesajlar uygulamasını açarak bir fotoğraf üzerinden öneriler almak veya ChatGPT'nin bir belge üzerinde yorum yapmasını istemek mümkün.

OpenAI, yeniliklerin yanında biraz eğlence de katmayı ihmal etmemiş. Santa Modu ile ChatGPT, tam bir Noel Baba gibi konuşuyor. Tabii bu yılbaşına özel bir güncelleme. Santa ile olan muhabbetler hafızaya alınmıyor; tamamen eğlence için.

Gemini ve Copilot'un Arkasından Geliyor

Google’ın Gemini 2’si ve Microsoft’un Copilot Vision’ı gibi rakipler de benzer özellikler sunuyor. ChatGPT'nin buradaki en büyük avantajı halihazırda geniş bir kitleye ulaşmış olması ve altyapısının çoktan kök salması. Mobil cihazlarda kullanımının ekstra kolay olması da ChatGPT'yi rakiplerinin önüne kolayca geçirebilen bir özellik.

ChatGPT Ekran Paylaşımı Nasıl Kullanılır? Ücretli Mi?

Yeni özellikler denemek isteyenler şayet Avrupa'da ikamet ediyorsa biraz beklemek zorunda kalacak. Zira bu yenilikler şimdilik Pro, Plus ve Teams kullanıcıları için kullanıma hazır vaziyette. Güncelleme aldıkça sizleri bilgilendireceğiz.