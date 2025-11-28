Teknoloji Devlerini Logolarından Tanıyabilecek misin?

Apple’dan Tesla’ya, PayPal’dan Xpeng’e kadar en bilinen teknoloji markalarını logolarından tanıyabiliyor musun? Bu testimizde cevabını aradık.

Oğuz Çakır
Logolar bazen bir markanın adından bile daha akılda kalıcı olabiliyor. Peki neredeyse sevdiklerimizin yüzünden daha çok gördüğümüz marka logolarını ne kadar iyi tanıyorsunuz? Bu testte sizler için teknoloji devlerine ait logoları listeledik.

Karşında teknoloji dünyasının en bilinen şirketlerinden oluşan 15 soruluk bir logo testi var. Bakalım teknoloji devlerini gerçekten ne kadar iyi tanıyorsun?

Bu Logolar Hangi Markalara ait?

Basit bir soruyla başlayalım. Bu logoyu görüp de tanımayan neredeyse yoktur.

Şimdi sırada, ülkemizde erişime kapalı olan ama hepimizin kullanmak için can attığı o şirket var.

Bir dönem Facebook'u kasıp kavuran oyunların yapımcısı olan ve aşağıda logosunu gördüğünüz şirket hangisidir?

Bilgisayar dendiğinde akla gelen ilk markalardan biri olan ve aşağıda gördüğünüz 'kırmızı kalkan içindeki ejderha' logosuyla tanınan teknoloji devi hangisidir?

Sıradaki logomuz bir zamanlar herkesin ürünlerini arzuladığı ama günümüzde çok az kişinin adını hatırladığı bir akıllı telefon üreticisine ait.

Sıradaki logomuz bir elektrikli otomobil üreticisine ait. Henüz Türkiye'de aktif olmayan marka yakın zamanda ürettiği insansı robotlarla gündeme geldi.

Sıradaki şirketimiz akıllı bileklik dendiğinde akla gelen ilk şirketlerden biri. Ürünleri genellikle uygun fiyatlı olmasına rağmen ülkemizde popüler değil.

Dinlediği şarkıyı saniyeler içerisinde buılan ve ikonik mavi logosuyla tanınan uygulama hangisidir?

Sıradaki logomuz Trendyol ve Hepsiburada gibi yerli alışveriş platformlarının en büyük rakiplerinden biri.

Dr. Dre tarafından kurulan ve daha sonra Apple tarafından satın alınan, aşağıda logosunu gördüğünüz ünlü kulaklık üreticisi hangisidir

Sıradaki logomuz dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisine ait. İsmi ise Sırp kökenli bir mucidin soyadından geliyor.

Sıradaki logomuz yine oldukça popüler bir markaya ait. İpucu verecek olursak; ABD ambargosu olmasaydı teknoloji harikası telefonlarıyla akıllı telefon pazarının lideri olabilirdi.

Sıradaki şirket için ipucu vermemize gerek yok. Muhtemelen çocukluğunuzdan beri gördüğünüz bir logonun en güncel hali.

Bu şirket muhtemelen birkaç yıl içerisinde uzay yolculuğunu uçak yolculuğu kadar basit bir şeye dönüştürecek.

