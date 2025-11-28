Teknoloji Devlerini Logolarından Tanıyabilecek misin?

Logolar bazen bir markanın adından bile daha akılda kalıcı olabiliyor. Peki neredeyse sevdiklerimizin yüzünden daha çok gördüğümüz marka logolarını ne kadar iyi tanıyorsunuz? Bu testte sizler için teknoloji devlerine ait logoları listeledik.

Teknoloji Şirketlerinin Logolarını Ne Kadar Tanıyorsun?

Karşında teknoloji dünyasının en bilinen şirketlerinden oluşan 15 soruluk bir logo testi var. Bakalım teknoloji devlerini gerçekten ne kadar iyi tanıyorsun?