Samsung, Android 17 Tabanlı One UI 9 Beta Güncellemesini Yayınladı!

Samsung, kısa süre önce Türkiye dahil birçok ülkede Galaxy S25 ve Galaxy S24 kullanıcıları için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınlamıştı. Aradan çok kısa bir süre geçmesinin ardından şirket, şimdi Android 17 tabanlı One UI 9 Beta programını resmen başlattı. Peki bu gelişme kullanıcılar için ne anlama geliyor? Beta güncellemesi hangi Galaxy modellerine sunuldu ve One UI 9’un kararlı sürümü ne zaman yayınlanacak?

One UI 9 Beta Programının Başlaması Ne Anlama Geliyor?

One UI 9 Beta programının başlaması, Samsung’un Android 17 tabanlı yeni arayüzünü artık son test aşamasına ulaştırdığı anlamına geliyor. Bundan önce yeni yazılımını şirket içinde uzunca test eden firma, şimdi yeni güncellemeyi kullanıcılara da açtı.

Samsung, beta programı sayesinde One UI 9 ile birlikte gelecek yeni özellikleri sınırlı sayıdaki kullanıcıyla test ederek olası hataları erkenden tespit etmeyi amaçlıyor. Böylece performans sorunları, uygulama uyumsuzlukları ve çeşitli yazılım problemleri kararlı sürüm milyonlarca kullanıcıya sunulmadan önce tespit edilip giderilebilecek.

One UI 9 Beta Güncellemesi Hangi Samsung Telefonlar İçin Yayınlandı?

Samsung tarafından yapılan açıklamaya göre One UI 9 Beta programı Galaxy S26 serisi için yayınlandı. Yani şu anda beta sürümününe yalnızca Galaxy S26, Galaxy S26+ ve Galaxy S26 Ultra kullanıcıları erişim sağlayabiliyor. Ayrıca program şimdilik Almanya, Hindistan, Güney Kore, Polonya, Birleşik Krallık ve ABD’de başlatıldı. Bu listede maalesef Türkiye yok. Uygun cihazlara sahip kullanıcılar, Samsung Members uygulaması üzerinden programa katılarak güncellemeyi yükleyebiliyor.

Samsung’un yakın zamanda Galaxy S25 ve Galaxy S24 serileri başta olmak üzere daha fazla model için One UI 9 Beta güncellemesini yayınlaması bekleniyor. Ancak şirket şu an için diğer Galaxy modellerinin beta programına ne zaman dahil edileceğine dair herhangi bir tarih paylaşmadı.

One UI 9 Hangi Yenilikleri Getirecek?

Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesiyle birlikte Samsung mobil cihazlara hem arayüz hem de özellik tarafında birçok yeniliğin gelmesi bekleniyor. Mevcut bilgilere göre Hızlı Ayarlar paneli çok daha özelleştirilebilir hale gelecek. Bildiğiniz üzere One UI 8.5 ile birlikte kısayolların boyutları tıpkı iPhone’lardaki Kontrol Merkezi’nde olduğu gibi değiştirilebilir olmuştu. One UI 9 ile birlikte ise çok daha fazla özelleştirme seçeneği sunulacağı belirtiliyor.

Bununla beraber Samsung Notlar uygulamasına yeni kalem çizgi stilleri eklenecek. Güvenlik tarafında da önemli geliştirmeler bulunuyor. Öyle ki One UI 9 ile birlikte telefonda zararlı işlem yapma şüphesi bulunan uygulamalar otomatik olarak algılanıp engellenebilecek. Sistem şüpheli uygulamaları tespit ettiğinde kullanıcıyı uyaracak ve uygulamanın çalışmasını durdurabilecek.

Şimdilik yeni sürümle ilgili tüm bilinenler bunlar. Ancak beta programının başlamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde One UI 9 hakkında çok daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.

One UI 9 Kararlı Sürümü Ne Zaman Yayınlanacak?

Herkesin kullanımına sunulacak kararlı One UI 9 güncellemesinin yayın tarihi şimdilik açıklanmadı. Ancak beta programının başlaması, Samsung’un geliştirme sürecinde artık son aşamaya geçtiğini gösteriyor. Tahminimize göre şirket birkaç beta sürümü daha yayınlayıp olası hataları giderdikten sonra kararlı sürümü dağıtıma sunacaktır.

Kesin bir tarih vermek şu an için mümkün değil ancak One UI 9 güncellemesinin haziran, temmuz veya ağustos aylarında dağıtılmaya başlanması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un One UI 8.5 yayınlanmadan önce One UI 9 testlerini yürüttüğü zaten biliniyordu. Bu nedenle beta güncellemesinin başlaması benim için pek şaşırtıcı olmadı. Asıl merak ettiğim nokta ise One UI 8.5 sürecindeki gibi bir gecikme yaşanıp yaşanmayacağı. Samsung, One UI 8.5 güncellemesini ciddi şekilde geciktirmişti. Umarım şirket bu kez yine aynı rezilliği yaşatmaz ve One UI 9 güncellemesini kullanıcıları aylarca bekletmeden yayınlar.