Bu Akıllı Saat Ne Zaman Dinlenmeniz Gerektiğini Sizden İyi Biliyor

Garmin, yeni akıllı saat modelini tanıttı. Marka tarafından duyurulan cihaz, Forerunner 70 olarak adlandırılıyor. Kullanıcının ne kadar dinlenmeye ihtiyacı olduğunu gösteren veriler ve günlük antrenman önerileri ile ön plana çıkan akıllı saat, özellikle sporla uğraşanlar için büyük öneme sahip özellikler taşıyor.

Garmin Forerunner 70'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1,2 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 390 x 390 piksel

Pil Ömrü: Akıllı saat modunda 13 gün, pil tasarrufu modunda 28 gün

Akıllı saat modunda 13 gün, pil tasarrufu modunda 28 gün Sağlık Özellikleri: Uyku koçu (Uyku kalitesi için puanlama ve ihtiyaç duyulan uyku süresi), antrenman sonrası toparlanma süresi, enerji takibi, küçük şekerlemelerin vücuda faydası ve ideal kestirme süresini belirleme, 5K / 10K / yarı maraton ve maraton için tahmini hızı öğrenme, nefes egzersizleri, kadın sağlığı takibi

Stres Takibi: Mevcut

Sağlık Özeti: Mevcut

Aktivite Takibi (Günlük adım sayısı, yakılan kalori vb.): Mevcut

Acil Durumda Konum Paylaşımı: Otomatik ya da manuel olarak mesaj gönderme özelliği

Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, sarı, pembe, lavanta ve mavi

Garmin Forerunner 70'in Ekran Özellikleri Neler?

1,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Garmin Forerunner 70, 390 x 390 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranla birlikte geliyor. Ekran boyutu, çok ağır bir cihaz taşımak ya da spor yaparken odağın başka bir yere kaymasına izin vermek istemeyenler açısından ideal görünüyor. 40 gram ağırlığa sahip olmasıyla kolay bir şekilde taşınabilecek cihazın ekran teknolojisi ise canlı görüntü elde etmeyi mümkün kılacaktır.

Garmin Forerunner 70'in Pil Ömrü Ne Kadar?

Tahmin edebileceğiniz üzere akıllı saatin pil ömrü kullanım şekline göre değişiklik gösteriyor. AOD yani her zaman açık ekran özelliği etkin değilken akıllı saat modunda 13 güne kadar pil ömrü sunuyor. AOD özelliği etkinken bu süre 5 güne geriliyor. Pil tasarrufu modunda ise 28 güne kadar kullanım süresi sağlıyor. Özellikle uzun bir seyahat öncesinde bu moda geçilirse akıllı saati oldukça uzun bir süre boyunca kullanmak mümkün hâle gelecektir. Bu arada Nisan 2026'da tanıtılan Garmin Descent Mk3i'nin (51 mm) ise 25 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Garmin Forerunner 70'in Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Garmin Forerunner 70'in sağlık ve spor özelliklerine baktığımızda aslında serinin standart hâle gelmiş özelliklerini koruduğunu görüyoruz. Cihaz, her gün egzersiz önerileri sunarak gün içerisinde neler yapacağınızı planlamanıza olanak tanıyor. Öte yandan kalp atış hızı değişkenliği ile genel sağlık ve toparlanma durumu hakkında kapsamlı bilgi edinmeyi mümkün kılıyor.

Akıllı saat, gün. boyunca enerji durumunuzu izliyor. Böylece aktivitelerle uğraşmak ya da dinlenmek için en uygun zamanları pratik şekilde bulabiliyorsunuz. Öte yandan cihaz, uyku puanı vererek ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğuna dair sizi bilgilendiriyor. Böylece her şeyin yolunda gidip gitmediğini öğrenebiliyorsunuz.

Cihaz tıpkı Forerunner serisinin diğer akıllı saatlerinde olduğu gibi sabah özetleri sunuyor. Bu özellik sayesinde uyku, toparlanma süreci, kalp atış hızı değişkenliği gibi çeşitli verilere bir bakışta ulaşabiliyorsunuz. Bu, gününüzü planlamanızı da son derece kolay bir hâle getiriyor.

Garmin Forerunner 70'in Fiyatı Ne Kadar?

Garmin Forerunner 70 için 249.99 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 11 bin 349 TL'ye denk geliyor. Akıllı saatin Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 14 bin TL civarında olacaktır. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, fiyatın değişebileceğini belirtelim.

Garmin Forerunner 70 Türkiye'de Satılacak mı?

Garmin Forerunner serisinin şu an pek çok akıllı saat modeli Türkiye'de satılıyor. Bunlara örnek olarak Forerunner 165, Forerunner 970, Forerunner 570 ve Forerunner 935 verilebilir. Söz konusu cihazları göz önünde bulundurduğumuzda yeni akıllı saatin de Türkiye'de satışa sunulabileceğini söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Garmin Forerunner 70'in sahip olduğu gelişmiş sağlık ve spor özellikleri sayesinde oldukça geniş bir kullanıcı kitlesinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum. Her ne kadar sporculara yönelik olsa da günlük kullanım için de değerlendirilebilecek bir model olduğu kanaatindeyim. Özellikle uyku puanı ve dinlenme ihtiyacı gibi özellikler, sporla uğraşmayan ancak sağlıklı bir yaşam sürdürmek isteyen kişiler tarafından da tercih edilmesini sağlayacaktır.