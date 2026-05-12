Yeni Game Pass Aboneliği Bazılarına Bedava Olacak! Şartlar Açıklandı

Discord'un nitro abonelik hizmeti ile ilgili bir süredir planları olduğu söyleniyordu. Şirket tarafından yapılan son duyuru, iddiaların doğru olduğunu ortaya çıkardı. Hâlihazırda bir Game Pass abonesi olmayan kişiler, Discord'un yeni duyurduğu programdan yararlanarak ekstra ücret ödemeden yeni abonelik planı Game Pass Starter Ediiton'dan yararlanabilecek.

Game Pass Starter Edition Kimlere Ücretsiz Olacak?

Discord, nitro abonelik hizmetini sunmaya başlamasından bu yana 10 yıl geçmesini kutlamak adına "Nitro Rewards" adı verilen yeni programını duyurdu. Nitro abonelik hizmetinden faydalanan kullanıcılar, ayrıyeten bir ücret ödemek zorunda kalmadan Game Pass Starter Edition planına sahip olabilecek.

Game Pass Starter Edition'ın Avantajları Neler?

Bu abonelik planı, oyuncuların oldukça sevdiği 50'den fazla oyuna erişim imkânı sağlayacak. Bunların arasında DayZ, Fallout 4, Stardew Valley ve Doom Eternal gibi oyunlar bulunuyor. Üstelik platform sınırlaması da yok. Hem PC hem konsol üzerinden ilgili oyunları oynamayı mümkün hâle getirecek. Öte yandan her ay 10 saat boyunca bulut üzerinden oyun oynamaya da olanak sağlayacak.

Game Pass Starter Edition ayrıca Microsoft Rewards sayesinde Xbox mağazasında kullanılabilecek yıllık 25 dolara (1.135 TL) kadar ödül kazanma fırsatı sağlıyor. Bu da belirli görevler yaparak puan kazanabileceğiniz ve bunları kullanarak Xbox mağazası üzerinden oyun ya da DLC satın alabileceğiniz anlamına geliyor. Henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı fakat bunu biriktirip başka Game Pass abonelik planlarının da alınabilir. Tabii, bunu nakde dönüştürmek mümkün olmayacaktır.

Discord Nitro Abonelerine Başka Neler Sunulacak?

Discord Nitro aboneleri için sadece Game Pass Starter Edition sunulmayacak. Bununla birlikte SteelSerie ve Logitech markalarının ürünlerini indirimli fiyat üzerinden almak mümkün hâle gelecek. İndirim oranları değişiklik gösterecek. Örneğin Logitech G'de yüzde 30, SteelSeries'te ise yüzde 15 indirimden faydalanılabilecek.

Discord'dan Lu Zhang, yeni avantajlara ilişkin yaptığı açıklamada nitro abonelik hizmetinin 10. yıl dönümü mevcut aboneler açısından gerçekten fark yaratacak ödüllerle kutlmak istediklerini belirtti. Şirketin geleceğe yönelik planları arasında Discord Nitro'yu oyuncular için vazgeçilmez hâle getirmek yer alıyor. Dolayısıyla ilerleyen tarihte bunlardan çok daha fazlasının sunulması muhtemel.

Editörün Yorumu

Discord'un nitro abonelik hizmetinin 10. yıl dönümüne özel olarak duyurduğu bu yeni avantajları şirketin uzun vadeli planlarının çok net bir yansıması olarak görüyorum. Game Pass Starter Edition'ın avantajların arasına dahil olmasıyla birlikte Discord Nitro da kullanıcılar açısından oldukça avantajlı hâle gelecektir. Şu ana kadar özelleştirme gibi artıları olan bu hizmet, yeni fırsatlar herkes için sunulduktan sonra oyuncular tarafından daha çok değerlendirilmeye başlanacaktır. Bu da Nitro aboneliğine olan ilginin daha da artmasını mümkün kılacaktır.