Galaxy S26 Ultra Resmen Kapış Kapış Gidiyor! Samsung Üretimi Artırdı

Samsung’un şubat ayında tanıtıp mart ayında satışa sunduğu Galaxy S26 serisi yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Hem ön sipariş sürecinde hem de satış sonrasında ortaya çıkan rakamlar serinin güçlü performans sergilediğini gösterdi. Bu doğrultuda Güney Koreli teknoloji devinin üretim kapasitesini artıracağı iddia edilmişti. Şimdi ise Samsung’un mayıs ayı için yeni üretim planı ortaya çıktı.

Samsung, Mayıs Ayında Galaxy S26 Serisinden Kaç Adet Üretecek?

Galaxy S26: 1 milyon adet

1 milyon adet Galaxy S26+: 200 bin adet

200 bin adet Galaxy S26 Ultra: 1,2-1,3 milyon adet

Kısa süre önce güvenilir bir sektör kaynaüı tarafından paylaşılan bilgilere göre Samsung, mayıs ayında yaklaşık 2,5 milyon adet Galaxy S26 serisi telefon üretmeyi planlıyor. Şirketin standart Galaxy S26 modelinden 1 milyon adet, Galaxy S26+ modelinden 200 bin adet, Galaxy S26 Ultra modelinden ise 1,2 ila 1,3 milyon adet üretmeyi hedeflediği belirtiliyor. Peki nisan ayındaki üretim rakamları nasıldı?

Samsung, Nisan Ayında Kaç Adet Galaxy S26 Üretmişti?

Galaxy S26: 700 bin adet

700 bin adet Galaxy S26+: 200-300 bin adet

200-300 bin adet Galaxy S26 Ultra: 1-1,1 milyon adet

Nisan ayı verilerine baktığımızda Galaxy S26 modelinin 700 bin adet, Galaxy S26+ modelinin 200 ila 300 bin adet, Galaxy S26 Ultra modelinin ise 1 ila 1,1 milyon adet üretildiğini görüyoruz. Buna göre mayıs ayında toplam üretimin yaklaşık 400 bin ila 600 bin adet artacağını söylemek mümkün. Bu da Galaxy S26 serisine olan ilginin ve satış rakamlarının yükseldiğini ortaya koyuyor.

Galaxy S26 Ultra Neden Bu Kadar İlgi Görüyor?

Galaxy S26 serisinin en güçlü ve en pahalı modeli olan Galaxy S26 Ultra’nın en fazla ilgiyi görmesinin en önemli sebebi tahmin edebileceğiniz üzere üst düzey donanımlara sahip olması. Telefon gelişmiş kamera özellikleri, güçlü işlemcisi ve yapay zekâ destekli özellikleri sayesinde kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Bununla birlikte S Pen yani dijital kalem desteği de cihazı serinin diğer modellerinden ayırıyor. Zira Galaxy S26 ve S26+ modellerinde S Pen yer almıyor. Ayrıca Galaxy S26 Ultra’nın selefine kıyasla standart ve Plus modellere göre daha fazla yenilik sunması da kullanıcıların doğrudan Ultra modele yönelmesine neden oluyor.

Editörün Yorumu

Samsung’un üretim rakamlarını artırmasına şaşırmadım ancak bence şirketin burada en çok dikkat etmesi gereken nokta Galaxy S26 Ultra’nın başarısından ziyade serinin geri kalan modellerinin neden aynı ilgiyi görmediği olmalı. Zira üretim rakamlarına baktığımızda kullanıcıların doğrudan standart ve Ultra modele yöneldiği açıkça görülüyor. Bu da Plus modelinin satın almak için mantıklı bulunmadığını gösteriyor. Tabii firmanın Ultra modelinden Plus modele kıyasla daha yüksek kâr elde ettiğini de unutmamak gerekiyor.