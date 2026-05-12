LG'den TV Boyutunda Oyuncu Monitörü Geliyor! 45 İnç Ekranı Var

Teknoloji devi LG, oyuncu monitörü ailesine yeni bir üye daha ekledi. LG UltraGear Evo 45GX950B-B isimli bu yeni monitör, içerik üreticilerini ve oyuncuları aynı ekranda buluşturmayı hedefliyor. Peki, çift modlu yapısı, 5K çözünürlüğü ve devasa ekranıyla dikkat çeken bu yeni monitörün, diğer özellikleri neler? Gelin, yakından bakalım.

LG UltraGear Evo 45GX950B-B Oyuncu Monitörünün Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 44.5 inç

: 44.5 inç Ekran Teknolojisi : OLED

: OLED Ekran Çözünürlüğü : 5K / 2K

: 5K / 2K Ekran Yenileme Hızı : 5K'da 165 Hz, 2K'da 330 Hz

: 5K'da 165 Hz, 2K'da 330 Hz Ekran Tepki Süresi : 0.03 ms

: 0.03 ms Renk Gamı : DCI-P3 %98.5

: DCI-P3 %98.5 Renk Derinliği : 10-bit

: 10-bit Portlar: 2x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 2x USB-C

Monitörün en dikkat çeken tarafı çift modlu yapısı. LG Display'in OLED panelini kullanan cihaz, 5K çözünürülükte 165 Hz yenileme hızı sunuyor. Bu yüksek çözünürlük, özellikle Pragmata, Kingdom Come: Deliverance 2 gibi hikayeli oyunlar oynamayı sevenleri ve dijital yayıncılar için güzel bir görüntü kalitesi sunuyor. Aynı zamanda cihaz 44.5 inçlik devasa geniş ekranı sayesinde birden fazla pencereyi aynı anda kullanabilir ve oyunlardaki her detaya hakim olabilirsiniz. Böylece hem günlük üretkenliğinizi hem de odaklanmanızı doğrudan artırabilirsiniz.

LG, rekabetçi oyuncuları da unutmamış. Cihazın üzerindeki bir tuşa bastığınızda çözünürlüğü 2K'ya düşürüp ekran yenileme hızını 330 Hz'e çıkarabiliyorsunuz. Böylece oynadığınız CS2, Valorant, veya PUBG gibi rekabetçi oyunlarda rakiplerinizi saniyeler içerisinde görebilir ve verdiğiniz tepkiler anında ekrana yansır. Ayrıca cihazın bu yüksek yenileme hızına, sadece 0.03 ms gibi oldukça düşük bir tepki süresi eşlik ediyor. Bu sayede oyunda ne kadar hızlı bir aksiyon olursa olsun görüntüler daima net kalıyor.

LG UltraGear Evo 45GX950B-B, 44.5 inçlik devasa ekranı, 800R'lık bir kavis oranına sahip. Bu dik kavis, kullanıcının görüş alanını tamamen sararak kullanıcıya maksimum sürükleyicilik vaat ediyor. Özellikle Red Dead Redemption 2 gibi açık dünya oyunlarında, kendinizi gerçekten o evrenin içindeymiş gibi hissediyorsunuz.

LG, diğer monitörlerinde olduğu gibi yeni monitöründe de AMD FreeSync Premium Pro ve NVIDIA G-Sync uyumluluklarını standart olarak eklemiş. Bu teknolojiler sayesinde yaşayacağınız ekran yırtılmaları veya takılma gibi can sıkıcı sorunlar tamamen ortadan kalkıyor.

LG UltraGear Evo 45GX950B-B'nin, görüntü kalitesi tarafında ise MLA+ teknolojisi kullanılmış. Bu yenilikçi teknoloji sayesinde monitör, HDR içeriklerde 1300 nit'e kadar bir parlaklık değerine ulaşıyor. Böylece en aydınlık ortamlarda bile herhangi bir görüntü kaybı yaşamadan oyun oynamaya devam edebiliyorsunuz.

Renk doğruluğu kısmında ise cihaz, DCI-P3 renk gamının yüzde 98.5'ini kapsıyor. Böylece oynadığınız oyundaki veya izlediğiniz bir filmdeki renkler gerçeğe en yakın ve en doğru şekilde ekrana yansıtılıyor. Ayrıca monitörde kullanılan ALGR kaplaması sayesinde, aydın ortamlardaki yansımalar minumuma indirilerek, kullanıcılara uzun süreli konfor sağlalanıyor.

LG UltraGear Evo 45GX950B-B Oyuncu Monitörünün Bağlantı Seçenekleri Neler?

LG UltraGear Evo 45GX950B-B, bağlantı seçenekleri noktasında da güncel ihtiyaçlara cevap veriyor. Monitör, 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4 , 2 adet USB-C portları ve bir adet kulaklık girişi bulunuyor.

LG UltraGear Evo 45GX950B-B Türkiye'de Satılacak mı?

LG tarafından monitörün ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı hakkında herhangi bir açıklama yapmasa da serinin bir önceki modeli olan LG UltraGear Evo 45GX950A-B aktif olarak satılıyor. Bu sebeple cihazın ilerleyen dönemlerde Türkiye'de satışa çıkacağını düşünüyoruz.

LG UltraGear Evo 45GX950B-B Fiyatı Ne Kadar?

LG UltraGear Evo 45GX950B-B, Amerika'da 1.999 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı. Bu da güncel kurla 90 bin 753 TL'ye denk geliyor. Cihaz ülkemizde satışa çıkarsa, ek vergilerle birlikte fiyatı 110-120 bin TL arasında olabilir. Tabii ki monitörün henüz resmi Türkiye fiyatı açıklanmadığından dolayı verdiğimiz rakamların birer tahmin olduğunu belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir oyuncu monitörü kullanıcısı olarak özellikle benim gibi hem hikayeli hem de FPS oyunları oynamayı sevenler için çift mod özelliği gerçekten çok iyi. LG UltraGear Evo 45GX950B-B'nin bunu 5K'da 165 Hz 2K'da ise 330 Hz yenileme hızıyla sunmasını takdir ettim. Monitörün devasa ekranına ise söylenecek söz yok. Ama bu devasa ekranın ciddi bir yer kaplayacağını da hatırlatalım. Fiyat konusu ise monitör hakkında kafamı karıştıran en önemli nokta. Ek vergilerle birlikte cihazın fiyatının 100 bini aşacağı kesin. Bu paraları bir monitöre vermek mantıklı mı? O konuda emin değilim.