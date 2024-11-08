Türkiye'nin Yeni İnternet Servis Sağlayıcısı Teknosa Oldu! İşte Karşınızda Teknosanet

internet içinde bulunduğumuz teknoloji çağında bile Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri. Ne yazık ki altyapı yetersizliği ve sağlıklı pazar şartlarının gibi pek çok sorun tüketicilerin mağdur olmasına yol açıyor. Yine de son birkaç yılda TürkNet ve Millenicom gibi rakiplerin yükselişe geçmesiyle artan rekabet bu durumu biraz daha dengeliyor. Şimdi ise bu rekabete Teknosanet markasıyla Teknosa katılıyor.

Teknosa, "Herkes İçin İnternet" Sloganıyla Teknosanet'i Duyurdu

Pek çoğumuzun Türkiye'nin dört bir yanında bulunan perakende mağazalarıyla tanıdığı teknosa, faaliyet gösterdiği alanlara bir yenisini daha ekledi. Şirket artık, Teknosanet markası altında internet servis sağlayıcı görevini de üstlenecek. Halihazırda Teknosacell ile oldukça başarılı bir grafik çizen teknosa böylelikle operasyonlarını büyütecek.

Teknosanet'in rakiplerinden ayrıldığı nokta ise fiyat olacak gibi duruyor. Örneğin şirket, şu anda abone olan kullanıcılarına ilk üç 100 Mbps intermeti 249 TL, sonraki aylarda ise 449 TL'den sunuyor. Üstelik tıpkı TürkNet ve Millenicom gibi Teknosanet de taahhütsüz paketlere sahip. Ancak sabit ücret isteyenler için taahhütlü paketler de mevcut.

Siz de Teknosanet'in altyapı sorgula ekranından bölgenizde hizmet verip vermediklerini öğrenebilir ve ilginizi çektiyse Teknosanet abonesi olmak için başvurabilirsiniz.