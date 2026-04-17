Paran Çöpe mi Gidecek? Yeni Telefon Almadan Önce Cevaplaman Gereken 8 Soru

Telefon fiyatlarının ikinci el otomobillerle yarışacak hale geldiği günümüzde yanlış bir tercih yapmak artık sadece bir "hata" değil, cüzdanınızda açılan dev bir kara delik demek. Peki sen gerçekten de en yeni iPhone'a ihtiyaç duyan bir kullanıcı mısınız yoksa yoksa sadece parlak reklamların büyüsüne kapılmış bir kurban mı?

Belki de elindeki telefon aslında hala canavar gibi ama sen sadece "yeni" olsun istiyorsun. Paranı çöpe atmadan önce 1 dakikanı ayır. Kullanım alışkanlıklarını analiz edelim ve sana en uygun telefon segmentini (veya elindekine sıkıca sarılman gerektiğini) söyleyelim.

Paranız Çöpe mi Gitmesin Yeni Telefon Almadan Önce Çözmen Gereken 8 Soru Şu anki telefonunla aranızdaki ilişkiyi en iyi hangisi tanımlıyor? Can çekişiyor, bataryası bitti, ekranı çatlak, zor nefes alıyor. Aslında taş gibi ama yeni çıkan modeller aklımı çeliyor. Uygulamalar artık kasmaya başladı, hızı bana yetmiyor. Aramız çok iyi, bozulana kadar yola devam ederiz. Bir telefona ödeyeceğin maksimum para ne kadar? En iyisi olacaksa böbreği masaya bırakmaya hazırım. Limitim var ama karşılığında performans isterim. Asgari ücretin yarısını kuruş geçmem. Şu anki telefonuma verdiğim parayı bile çok görüyorum. Sosyal medyada "vay be" dedirtmeli, gece bile cam gibi çekmeli. Arada belge çekerim, QR kod okusun yeter. Orta şekerli olsun, anılarım net çıksın kafi. Fotoğrafları hep başkalarına çektiririm. Telefonun arkasındaki logo senin için bir anlam ifade ediyor mu? Her şey! O logo prestijdir, ekosistemdir. Hiçbir şey! Önemli olan içindeki RAM ve işlemci. Bildiğim, güvendiğim bir marka olsun yeter. Kılıf takınca hepsi aynı görünüyor zaten. Yeni bir telefon aldığında onu kaç yıl kullanmayı planlıyorsun? Yenisi çıkınca bunu elden çıkarırım. Bozulana ya da güncellemeler kesilene kadar (3-4 yıl). Telefonu en çok ne için kullanıyorsun? Ağır grafikli oyunlar ve video düzenleme. Instagram, WhatsApp ve bolca YouTube. Sadece mail ve temel iletişim. Telefonu genelde evde unutuyorum. Hızlı şarj mı yoksa uzun pil ömrü mü? 15 dakikada dolsun, dünyalar benim olsun. 2 gün gitmiyorsa o telefon akıllı değildir. Powerbank ile gezerim, sorun değil. Akşama kadar dayansa yeter. Arkadaş ortamında yeni telefonunla ilgili hangi yorumu duymak istersin? Oha bu daha yeni çıkmadı mı? Bu fiyata en doğru seçimi yapmışsın! Helal olsun. Eskisiyle arasında hiçbir fark yok ki, neden aldın? Güzel telefon, iyi yapmışsın.