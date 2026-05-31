Xiaomi'nin Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Resmen Yok Satıyor!

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl ekim ayında ana vatanı Çin'de piyasaya sürdüğü Redmi K90 serisiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Öyle ki serinin standart modeli Redmi K90'ın güncel kullanıcı sayısı ortaya çıktı. Uygun fiyatlı bir amiral gemisi olarak öne çıkan cihaz, popülerliğini artırmaya devam ediyor.

Redmi K90 Kullanıcı Sayısı Kaç Oldu?

Xiaomi şu anda Redmi K100 serisi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, geçen yıl tanıtılan Redmi K90 serisi de en çok satanlar arasında yer almaya devam ediyor. Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre serinin standart modeli Redmi K90'ın kullanıcı sayısı 2 milyonu aştı.

Söz konusu modelin şu anda yalnızca Çin'de satıldığını ve henüz küresel olarak piyasaya sürülmediğini göz önünde bulundurursak ulaştığı bu rakam oldukça dikkat çekici. Özellikle aynı fiyat seviyesindeki birçok rakip modelin daha büyük ekranlı ve daha performans odaklı olduğu bir dönemde öne çıkmayı başardı. Peki kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran bu model neden bu kadar popüler?

Redmi K90 Neden Bu Kadar Popüler?

Redmi K90’ın yaklaşık 7 aylık bir sürede 2 milyon kullanıcıyı aşmasının arkasında birkaç önemli sebep var. Bunların başında ise cihazın amiral gemisi seviyesindeki özellikleri daha uygun bir fiyatla sunması geliyor. Nitekim başlangıç fiyatı yaklaşık 360 dolar seviyesinde. Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemci, 12 GB RAM, 7.100 mAh batarya ve 100W hızlı şarj desteği sunuyor. Benzer özelliklere sahip rakip modeller ise çok daha yüksek fiyatlar ile satılıyor.

Sahip olduğu güçlü donanımlar sayesinde yalnızca sosyal medyada gezinme ve video izleme gibi basit işlerde değil, yüksek performans gerektiren oyunlarda da başarılı bir deneyim sunuyor. Bu da mobil oyuncuların oldukça dikkatini çekiyor.

Ayrıca 6,59 inç büyüklüğündeki ekranı ne çok küçük ne de çok büyük olması nedeniyle birçok kullanıcı tarafından ideal boyut olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı da bu ekran boyutunu yeterli buluyor.

Editörün Yorumu

Bence Redmi K90, kullanıcılara sunduğu özellikler ve fiyatı ile gerçekten iddialı bir akıllı telefon. Amiral gemisi seviyesindeki özellikleri daha erişilebilir bir fiyatla sunması bu kadar popüler olmasının en önemli nedenlerinden biri. Ayrıca kompakt bir cihaz olması da bu yüksek ilgide kesinlikle büyük rol oynuyor. Redmi K100 serisinin nasıl bir satış performansı sergileyeceğini ise yeni modeller piyasaya sürüldüğünde hep birlikte göreceğiz.