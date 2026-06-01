Fiat Egea Fiyat Listesi 2026: Güncel Egea Fiyatları

Türkiye'de uzun yıllardır en çok tercih edilen otomobil modellerinden biri olan Fiat Egea, fiyat performans dengesini korumaya devam ediyor. Easy, Urban ve Lounge gibi her ihtiyaca yönelik donanım paketleri sunan otomobil, özellikle farklı motor seçenekleriyle öne çıkıyor. Haziran 2026'ya dönemine özel 100 bin TL'ye varan indirim içeren kampanya da mevcut. Peki, Fiat Egea fiyatları ne kadar oldu? Bu yazıda Egea'nın güncel fiyat listesi dahil olmak üzere merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Fiat Egea Sedan'ın Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Nakit Alımda İndirim Miktarı Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel 1.499.900 TL - - Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel 1.744.900 TL 1.694.900 TL 50 bin TL Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel 1.599.900 TL 1.499.900 TL 100 bin TL Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel 1.794.900 TL 1.744.900 TL 50 bin TL Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel 1.674.900 TL 1.574.900 TL 100 bin TL Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel 1.898.900 TL 1.798.900 TL 100 bin TL

Egea Sedan 2026 Haziran fiyat listesinde Easy, Urban ve Lounge olmak üzere üç farklı donanım paketi bulunuyor. Easy 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel sürümü 1 milyon 499 bin 900 TL'ye satılıyor. Easy 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü içinse bir kampanya mevcut. Bu sürüm kampanya kapsamında 1 milyon 744 bin 900 TL yerine 1 milyon 694 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel sürümü Haziran 2026 döneminde 1 milyon 599 bin 900 TL yerine 1 milyon 499 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümü ise 1 milyon 794 bin 900 TL yerine 1 milyon 744 bin 900 TL'ye satılıyor.

Fiat Egea'nın Lounge donanım paketi için de kampanyası bulunuyor. Lounge 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel sürümü 1 milyon 674 bin 900 TL'den 1 milyon 574 bin 900 TL'ye düştü. Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel sürümünün ise 1 milyon 898 bin 900 TL yerine 1 milyon 798 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandığını belirtelim. Bu arada kampanyanın nakit alımlarda geçerli olduğunun altını çizelim.

Fiat Egea Cross'un Haziran 2026'da Fiyatları Ne Kadar?

Model Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı Nakit Alımda İndirim Miktarı Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 1.779.900 TL - - Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 1.879.900 TL 1.779.900 TL 100 bin TL Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 1.938.900 TL 1.888.900 TL 50 bin TL Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel 2.069.900 TL 2.019.900 TL 50 bin TL

Egea Cross 2026 Haziran fiyat listesinde Street, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört farklı donanım paketi mevcut. Street 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü 1 milyon 779 bin 900 TL'ye satılıyor. Urban 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü ise 1 milyon 879 bin 900 TL yerine 1 milyon 779 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümü kampanya kapsamında 1 milyon 938 bin 900 TL yerien 1 milyon 888 bin 900 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Limited 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Traction+ Dizel sürümünün ise 2 milyon 69 bin 900 TL yerien 2 milyon 19 bin 900 TL'ye satıldığını belirtelim. Bu kampanya da yalnızca nakit satın alımda geçerli.

Fiat Egea Cross'un Özellikleri Neler?

17 inç jantlar

Full LED ön farlar ve LED arka farlar

10 inç ekran

7 inç renkli TFT gösterge paneli

Geri görüş kamerası

Kablosuz Apple Carplay / Android Auto

Kablosuz akıllı telefon şarj

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Yağmur ve karanlık sensörü

Karartılmış arka camlar

Traction+

Traction+, yağmur gibi zorlu zeminlerde ve arazi koşullarında güçlü çekiş sunuyor. Böylece otomobilin daha güvenli bir şekilde seyahat edebilmesine yardım ediyor. Çekiş gücünün düşük olduğu tekerleği tespit eden bu özellik, patinaj yapan tekerleğe etkili frenleme yapıyor ve böylece motor torkunu efektif şekilde tutunabilen tekerleğe doğru aktarıyor. Bu özellik, fren ve motor gücü yönlendirmeleriyle birlikte patinajı önlüyor.

Fiat Egea Sedan'ın Özellikleri Neler?

17' inç jantlar

10 inç ekran

Full LED ön farlar

Kablosuz Apple Carplay / Android Auto desteği

7 inç TFT renkli dijital gösterge paneli

Kablosuz akıllı telefon şarj desteği

Anahtarsız giriş ve çalıştırma

Geri görüş kamerası

Arka park sensörü

Editörün Yorumu

Fiat Egea'nın fiyat performans bakımından oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Otomobilin uzun yıllardır popülerliğini devam ettirmesindeki en önemli nedenlerin başında düşük yakıt tüketimi ve yedek parçanın kolayca bulunabilmesi geliyor. Bu arada otomobil şık tasarımıyla da dikaktleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Benim kişisel tercihim eğer bütçem elveriyorsa Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel'den yana olurdu. Bu sürüm, sunduğu zengin özelliklerin yanı sıra otomatik vitesin konforunu beraberinde getiriyor. Üstelik şu an 100 bin TL'lik çok ciddi bir nakit indiriminin olması, bu modeli çok daha cazip ve mantıklı bir seçenek hâline getiriyor. Eğer bütçemi daha sınırlı tutmam gerekirse yine 100 bin TL indirim avantajı olan ve fiyat-performans dengesiyle öne çıkan Urban 1.6 Manuel MultiJet 130 HP GSR Dizel'i tercih ederdim.