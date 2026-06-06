Acer Yeni Bilgisayar Tanıttı! 120Hz Ekran, 16 GB RAM ve Dahası

Dizüstü bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Acer, TravelMate P2'yi tanıttı. Bununla birlikte dizüstü bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan laptopta Intel tarafından geliştirilen bir işlemci bulunuyor. Bilgisayar ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

Acer TravelMate P2'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

1200 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Renk Gamı: %100 sRGB

%100 sRGB İşlemci: Intel Core Ultra 5 322

Intel Core Ultra 5 322 Entegre GPU : Intel Xe3

Intel Xe3 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 512 GB SSD

512 GB SSD Batarya: 53 Wh (9.5 saate kadar)

53 Wh (9.5 saate kadar) Hızlı Şarj: 65W

65W Portlar: Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI, RJ45 ethernet ve 3,5 mm ses girişi

Acer TravelMate P2'nin Ekran Özellikleri Neler?

14 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar, IPS ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir.

TravelMate P2, yüzde 100 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli avantaj elde ediliyor. Bu arada geniş görüş açısına sahip IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor.

Acer TravelMate P2'nin İşlemcisi Nasıl?

Acer'ın yeni dizüsüt bilgisayarında Intel Core Ultra 5 322 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide iki adet performans çekirdeği ve altı adet performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Performans çekirdekleri 4.4 GHz, verimlilik çekirdekleri ise 3.3 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Intel Core Ultra 5 322 işlemcisi, düşük güç tüketimiyle öne çıkıyor. Söz konusu işlemcide 46 TOPS gücünde bir NPU yer alıyor. Bu sayede sadece oyunlarda aynı zamanda yapay zekâ destekli uygulamalarda da yüksek performans elde ediliyor. Böylece genel bilgisayar deneyimi üst seviyeye taşınıyor.

Acer TravelMate P2'nin Ekran Kartı Nasıl?

Dizüstü bilgisayarda Intel Xe3 entegre ekran kartı mevcut. 2.6 GHz hıza kadar ulaşabilen Intel UHD Xe3, her ne kadar Undertale, Half Life 2 ve Left 4 Dead 2 gibi eski oyunları oynatabilse de oyun oynamak için ideal bir ekran kartı olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu ekran kartı, video izleme ve temel fotoğraf düzenleme işleri için uygun olacaktır.

Acer TravelMate P2'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Acer TravelMate P2'nin portları arasında Thunderbolt 4, USB 3.2, HDMI, RJ45 ethernet ve 3,5 mm ses girişi bulunuyor. RJ45 ethernet portu, yüksek hızlı kablolu internet bağlantısı imkânı tanıyor. Bu, özellikle çevrim içi tabanlı oyunlarda, büyük boyutlu dosya gönderiminde ve görüntülü görüşmelerde önemli bir avantaj sağlıyor. Thunderbolt 4 sayesinde ise yüksek hızda veri aktarımı yapılabiliyor.

Acer TravelMate P2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Acer'ın dizüstü bilgisayarları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğundaAcer TravelMate P2'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Acer TravelMate P2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Acer TravelMate P2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Acer TravelMate P2 için 1.699 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 78 bin 260 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 95 bin TL civarında olabilir. Acer TravelMate P2'nin Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Acer TravelMate P2'nin oyun odaklı bir bilgisayar olmadığını belirteyim. Bu bilgisayar, ofis çalışanları için oldukça iyi bir seçenek olacaktır. Bu arada yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi sağlıyor. Bu da bilgisayar kullanımını doğrudan olumlu yönde etkiliyor. 14 inç ekran boyutu ise bilgisayarın gün içinde kolayca taşınabilmesini sağlıyor.