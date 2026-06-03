Mafia 3, Tomb Raider Oyunları ve Dahası Ücretsiz Oldu! Hemen Alın

Amazon, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Prime abonelerine özel olsa da hiçbir ücret ödemeden almanın mümkün olduğu bu oyunların arasına üç adet daha önemli yapım eklendi. Öyle ki bu haftanın ücretsiz oyunları arasında Mafia 3 (Definitive Edition) ve bazı Tomb Raider oyunları da yer alıyor.

Amazon Hangi Oyunları Bedava Veriyor?

Amazon, bu hafta XCOM: Chimera Squad, Mafia III: Definitive Edition ve Tomb Raider IV-VI Remastered'ı ücretsiz olarak dağıtıyor. Ancak bu fırsat sonsuza kadar devam etmeyecek. Mafia III, 6 Temmuz 2026, Tomb Raider IV-VI Remastered 17 Temmuz 2026, XCOM: Chimera Squad ise 31 Ağustos 2026'ya kadar ücretsiz kalacak. Daha sonra ise ücretsiz oyunların arasından kaldırılacak.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Para Harcamak Şart mı?

Bilindiği üzere Amazon, bu bedava oyunları rastgele şekilde dağıtmıyor. Sadece Prime abonelerinin erişimine açık tutuyor. Prime abonelik hizmeti ücretli olduğu için çoğu kişi de bunlara sahip olmak için para harcanması gerektiğini düşünüyor. Gerçek şu ki tüm bu oyunlar için tek bir kuruş bile ödemenize gerek bulunmuyor.

Şirket, Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkedeki kullanıcılara 30 gün boyunca geçerli ücretsiz Prime üyelik deneme imkânı sağlıyor. Deneme sürecini başlattıktan sonra sadece Amazon'un verdiği bedava oyunlarına erişmekle sınırlı kalmıyorsunuz, bununla birlikte diğer tüm Prime avantajlarından (ücretsiz ve hızlı kargo, özel indirimler, Prime Video'daki içeriklere erişim vb.) da yararlanabiliyorsunuz.

Bu açıdan baktığımızda Amazon'un ücretsiz oyunları için para harcamak gerekmiyor. Tabii, abonelik hizmeti sona ermeden önce eğer üyelik iptalini gerçekleştirmezseniz mevcut deneme abonelik otomatik olarak ücretli aboneliğe dönüşecektir. Bu da hesabınızdan çekim yapılmasına neden olacaktır. Eğer bu fırsatlardan yararlanmaya devam etmek isterseniz aboneliği sürdürebilirsiniz. Prime aboneliğinizi sonlandırmakta eminseniz de üyeliği ödeme gününden önce iptal ederek gereksiz çekim yapılmasını engelleyebilirsiniz.

Mafia III: Definitive Edition Nasıl Bir Oyun?

Açık dünya oyunları arasında yer alan Mafia III: Definitive Edition, 1968 yılında geçiyor. Oyunun sunduğu büyük dünyada istediğiniz gibi gezebiliyor, görevler yapabiliyor ve diğer düşmanlara karşı mücadele edebiliyorsunuz. Bazı görevlerde doğrudan çatışmaya giriyorsunuz. Bazılarında ise dikkatli şekilde hareket etmeniz, varlığınızı hissettirmemeniz gerekebiliyor.

XCOM: Chimera Squad Nasıl Bir Oyun?

Sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alan XCOM: Chimera Squad, insanlar ile uzaylıların bir arada yaşadığı gelecekte geçiyor. Savaşın sona ermesinden yıllar sonra yaşanan olayları merkezine alan yapımda şehirde düzeni korumakla görevli özel bir ekibin liderliğini üstleniyorsunuz. Barışın sona ermesine neden olmak isteyenleri ise durdurmayı hedefliyorsunuz.

Oyunda her görevde farklı ajanlardan oluşan ekibi yönetiyorsunuz. Her karakterin kendine özgü beceleri bulunuyor. O yüzden ekibi doğru kurmak kritik önem taşıyor. Karakterlerin hareketlerini iyi planlamazsanız düşmanlar sizi etkisiz hâle getirebiliyor. Bu da büyük bir felaketi beraberinde getirebiliyor.

Tomb Raider IV-VI Remastered Nasıl Bir Oyun?

Tomb Raider IV-VI Remastered sadece bir oyundan oluşmuyor. The Last Revelation, Chronicles ve The Angel of Darkness olmak üzere toplam üç oyunu içeriyor ve her birinde farklı bir olay ele alınıyor. Tabii, gizem ve macera her yapımda ön planda yer alıyor. Lara Croft çeşitli zorluklarla karşılaşıyor ve bunu çözmek için harekete geçiyor.

Editörün Yorumu

Amazon tarafından ücretsiz olarak dağıtılan oyunlar arasında özellikle Mafia 3 ve Tomb Raider oyunlarını gördüğüme sevindim. Listedeki tüm oyunları daha önce oynamış birisi olarak en çok Mafia 3'e yoğun talep olacağını söyleyebilirim. Öte yandan Tomb Raider hayranları da mutlaka fırsatı değerlendirmek isteyecektir.