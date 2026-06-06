Bütçe Dostu Telefonun Özel Sürümü Tanıtıldı! 120Hz AMOLED Ekranı Var

Infinix Note Edge'ın JBL sürümü tanıtıldı. Bununla birlikte özel sürümün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Bu özel sürüm, özellikle ses kalitesiyle öne çıkıyor. Dolayısıyla bu cihazda müzik dinlemek ve film izlemek oldukça keyifli olacaktır. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunuyor.

Infinix Note Edge JBL Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

Infinix Note Edge JBL Edition'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 24 bin 999 rupi fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin TL'ye denk geliyor. Bu özel sürüm Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 24 bin TL civarında olabilir. Infinix Note Edge JBL Edition'ın Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Bu arada standart sürüm 22.999 rupi (11 bin TL) fiyat etiketiyle satılıyor.

Infinix Note Edge JBL Edition Türkiye'de Satılacak mı?

Infinix Note Edge JBL Edition'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Hot 50i ve Hot 60i dahil olmak üzere Infinix'İn pek çok telefonu satılıyor ancak Note Edge satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Infinix Note Edge JBL Edition'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük.

Infinix Note Edge JBL Edition Neler Sunuyor?

Note Edge JBL Edition'da JBL tarafından tasarlanmış yüksek çözünürlüklü ses desteğine sahip çift stereo hoparlör sistemi bulunuyor. Bu sayede özel sürümde müzik dinlemek ve film izlemek daha keyifli olacaktır. Hindistan'da telefonun yanında Hi-Fi ses desteğine ve 40 mm dinamik sürücüye sahip MagPower harici hoparlör ücretsiz olarak sunuluyor.

Infinix Note Edge'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: 1208 x 2644 piksel

1208 x 2644 piksel Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 4500 nit

4500 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşlemci: Dimensity 7100

Dimensity 7100 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Yazılım: Android 16 tabanlı XOS 16

Android 16 tabanlı XOS 16 Boyut: 163,1 x 77,4 x 7,2 mm

163,1 x 77,4 x 7,2 mm Ağırlık: 185 gram

Infinix Note Edge'in İşlemcisi Nasıl?

Telefonda MediaTek tarfından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 7100 işlemcisi bulunuyor. 6 nm, işlemci, 12 nm işlemciye kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. işlemcide 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek yer alıyor.

Orta segmentte konumlanan işlemci, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 90 FPS'te çalıştırabiliyor. Söz konusu işlemci daha önce Infinix Note Edge ve TECNO Pova Curve 2'de de tercih edilmişti.

Infinix Note Edge'in Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1208 x 2644 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

Telefon ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekrna koruma teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, ekranın çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip AMOLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu yaşanmıyor.

Editörün Yorumu

Müzik dinlemeyi seven biri olarak Infinix Note Edge JBL Edition'ın özellikleri dikkatimi çekti. Bu özel sürümde JBL tarafından tasarlanmış yüksek çözünürlüklü ses desteğine sahip çift stereo hoparlör sistemi mevcut. Bu hoparlör sistemi, çok kaliteli ses sunarak müzik dinleme deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacaktır. Bu özel sürümde ayrıca film izlemek de çok keyifli olacaktır.