Telefonunuzun Camını Artık Dert Etmeyeceksiniz: Su ile Kendi Kendini Onarabilecek!

Akıllı telefon ekranlarının kırılması, cam teknolojisindeki ilerlemelerle artık giderek daha da az rastlanan bir durum hâline geldi. Yine de birçok kişi beklenmedik bir kaza yaşayabileceğinin korkusuyla hâlâ ekran koruyucu kullanıyor. Alanında uzman kişiler tam da bu durumu çözüme kavuşturacak yeni bir araştırma üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefonların küçük çizikleri kendi kendine onarabilen, hatta kendi kendini iyileştiren bir cama sahip olduğunu hayal etmek zor olabilir ancak Apple ve diğer teknoloji şirketleri bu konuyu şimdiden araştırmaya başladı bile.

Yapılan çalışmalara yönelik ilk tahminlere göre kendi kendini onarabilen ekranlar 2028 yılına kadar kullanıma sunulabilir ve özellikle de bu teknolojinin katlanabilir akıllı telefonlara büyük fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Cam Kendi Kendini Su ile Nasıl Onarıyor?

Araştırmacıların üzerinde çalıştığı bu teknoloji, esasında suya maruz kaldığında kendini onaran bir cam türü ile ilgili. Uzmanlar, suyun peptit molekülleri arasında köprü kurarak onları sert ve şeffaf bir cam hâline getirdiğini keşfettiler. Bu cam, standart optik camınkine yakın bir kırılma eğrisine sahip ve sadece birkaç damla su ile kendini iyileştirebiliyor.

Ancak camın önemli bir dezavantajı var, çok fazla kuruduğu takdirde çatlayabilir. Araştırma her ne kadar umut vaat etse de öncelikle üretim aşamasında bu tip dezavantajlardan ötürü şu anda akıllı telefonlar için uygun değil. Araştırmacılar çözeltinin konsantrasyonunu ayarlayarak bunun üstesinden gelebilirse gelecekte akıllı telefonda bu tür camların kullanıldığını görebiliriz.

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