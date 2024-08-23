Uzmanından Kritik Uyarı Geldi: Telefon Kiralamadan Önce Bunlara Mutlaka Dikkat Edin!

Teknoloji marketlerinde hızla yayılan akıllı telefon kiralama uygulaması, tüketicilere sayısız avantajlar sunarken bazı endişeleri beraberinde getirdi.

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, akıllı telefonların uzun süreli kiralanması uygulamasına karşı, tüketicilere veri gizliliği konusunda önemli uyarılarda bulundu. Peki, tüketicilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? İşte ayrıntılar…

Akıllı Telefon Kiralamada Veri Gizliliği Endişeleri Başladı

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Küçük, çeşitli teknoloji marketlerinin gerçekleştirdiği akıllı telefon kiralama uygulamasının tüketiciler açısından bazı olumsuz yönlerinin olabileceğine dikkat çekti.

Akıllı telefon kiralamanın veri gizliliği konusunda önemli riskler taşıdığını belirten Küçük, "Tüketicilerin kiraladığı akıllı telefona yükledikleri gizli ve kişisel bilgilere dikkat etmesi gerekiyor. Bazı vatandaşlar, bu telefonları kiralama süreci sonunda satın almayacak, bu durumda kaydedilen kişisel bilgi ve verilerin mutlaka sıfırlanmasında yarar var. Sıfırlanmayan bilgi ve veriler, ilerleyen süreçte tüketiciye olumsuz yansıyabilir" dedi.

Ayrıca Küçük, tüketicilerin kiralama kararını verirken dikkatli olmaları gerektiğini dee vurguladı. Çünkü kiralama bedellerinin uzun vadede satın alma maliyetini aşabileceğini belirterek, tüketicilerin bu iki seçeneği detaylı bir şekilde karşılaştırmalarının önemini belirtti.

Son olarak Küçük, yenilenmiş cihazların kullanımının yaygınlaşması için ekonomik teşviklerin artırılması gerektiğini belirtti. Buna ek olarak da sürekli değişen teknoloji nedeniyle oluşan elektronik atık sorununun önüne geçmek için, tüketicilerin yenilenmiş ürünlere yönelmesinin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı.