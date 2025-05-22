Turkcell'den Dev Adım: Türksat KabloNet'i Satın Alabilir!

Türkiye telekomünikasyon sektöründe dengeleri değiştirecek önemli bir gelişme yaşanıyor. Kulislerden gelen bilgilere göre, ülkenin önde gelen mobil operatörlerinden Turkcell, Türksat’ın sahip olduğu KabloNet altyapısını devralma sürecinde kritik bir eşiği aştı.

Güvenilir kaynaklar, KabloNet’in Turkcell’e geçişi için gerekli izinlerin alındığını iddia ederken, her iki kurumun da Türkiye Varlık Fonu çatısı altında faaliyet göstermesinin, iddiaların gerçekleşme ihtimalini bir hayli güçlendirdiği söyleniyor.

KabloNet'in Satın Alınacağı İddiaları Yeni Değil

Gazeteci Kemalettin Bulamacı’nın aktardığı bilgilere göre, hem Turkcell hem de Türksat tarafından iddialarla ilgili henüz net bir doğrulama ya da yalanlama yapılmadı. Bu söylentiler aslında yeni değil; Hasan Hüseyin Ertok’un Türksat Genel Müdürlüğü yaptığı dönemde benzer iddialar sıkça gündeme gelmişti. Ancak onun ardından göreve gelen Ahmet Hamdi Atalay ile birlikte bu konu bir süreliğine kamuoyunun gündeminden çıkmıştı.

Bugün gelinen noktada, KabloNet’in el değiştireceği yönündeki iddialar yeniden güç kazanmış durumda. Sürecin tamamlanması hâlinde Turkcell’in sabit internet pazarındaki etkisi ciddi anlamda artabilir. Özellikle genişbant erişimi ve altyapı yatırımları açısından sektörde yeni bir rekabet dinamiği oluşması muhtemel.

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