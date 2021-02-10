Kayseri'de Telefonla Çalışan Sürücüsüz Araba Geliştirildi!

Telefonla çalışan sürücüsüz araba geliştirildi. Kayseri'de otomobil tamirciliği yapan Yalçın Abravcı ve İsmail Aydoğan ile yazılımcı Taha Candan, telefon komutu ile çalışabilen otomobil geliştirdi. Geliştirilen sisteme ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

Telefonla Çalışan Sürücüsüz Araba Nasıl Çalışıyor?

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yer alan Orta Sanayi Mahallesinde 10 yıldır araba motoru tamiri ile uğrayan Yalçın Abravcı ve İsmail Aydoğan, geçtiğimiz ay yazılımcı Taha Candan ile sohbet esnasında akıllı telefon ile hareket edebilen araç geliştirmeye karar verdi. Bunun üzerine üç arkadaş, projeyi gerçekleştirmek için kollarını sıvadı. Candan, bir hafta içerisinde 2 bin TL bütçe ile gerekli olan yazılımı geliştirdi. Daha sonra Abravcı ile Aydoğan, geliştirilen yazılımı 1992 model arabaya entegre etti.

Akıllı telefon üzerinden komut edilebilen araçta birçok işlem temassız olarak yapılabilir duruma geldi. Akıllı telefonda yer alan özel uygulama üzerinden araç hareket ettirilebiliyor ve ayrıca bagajın da temassız olarak açılması mümkün hale geldi. Geliştirilen sistem aynı hafta içerisinde 1994 model farklı bir marka otomobile entegre edildi. Sistem, 1994 model araçtada da sorunsuz bir şekilde çalıştı.

Yalçın Abravcı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Dükkan komşum olan İsmail kardeşimle arabalara sesli komut sistemi yaptık. Bunu bilgisayar veya cep telefonu sistemi ile yapmayı düşündük. Ortak arkadaşımız olan Taha Candan'a durumu anlattık. O da yazılım sistemi geliştirirken bizler de mekanik ve elektrik alanlarında yeniliklere gittik. Yazılım programını cep telefonumuza indirdik" ifadelerini kullandı.

Abravcı, "Aracım, cep telefonuma verdiğim komutla çalışıyor, hareket ediyor, bagaj açıyor. Bunu daha da geliştireceğiz. Patent başvurumuzu hazırladık, başvuracağız. Kesinlikle araçlarımızı satmayı düşünmüyoruz. Yaklaşık maliyeti 2 bin TL'yi buldu" şeklinde konuştu.

İsmail Aydoğan, "Biz Yalçın ile bir başka aracı ses komutu ile benzer bir sistem geliştirmiş ve başarılı olmuştuk. Bir hafta içinde geliştirilen yazılım ve mekanik sistem sayesinde Şahin ve BMW araca uyguladık. Her aracın donanıma göre özellikler değişkenlik gösteriyor. Öncelikli olarak bunu yapabilmek için hayal gücünüzün iyi olması gerekiyor" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Biz de hayal gücümüzü teknoloji ile harmanlayıp bu araçları geliştirdik. Çevremizdeki esnaf arkadaşlar büyük ilgi gösterdi. Çok talep eden oldu. İnşallah kısa zaman içinde patenti alıp geliştireceğiz. Aracımız çalışıyor ve rölantide hareket ediyor. Gaz verme sistemi ile uzaktan temassız olarak kullanma imkanı sunacağız."

Akıllı telefon ile hareket edebilen sürücüsüz otomobilin videosunu aşağıda yer alan oynatıcıdan izleyebilirsiniz.