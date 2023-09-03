Telefonunuzda Yüklü 2 Uygulama Banka Hesap Bilgilerinizi Çalabilir!

Siber suçların oldukça arttığı dönemde sık sık bununla ilgili uyarılar yapılıyor. Bazı uygulamalar orjinallerine çok benzese bile sahte oluyor ve asıl amaçları kullanıcıların telefonlarına kayıtlı banka bilgilerini sızdırmak oluyor.

Telefonlarınıza gördüğünüz her uygulamayı indirmemelisiniz. Android telefonunuza Signal ve Telegram mesajlaşma uygulamaları olduğunu düşündüğünüz iki uygulama yüklediyseniz , bunları daha erken olmasa da hemen silin.

Signal ve Telegram uygulamalarının sahte versiyonları Play Store ve Galaxy Store'dan yüklendi

Bu uygulamalar, Signal Plus Messenger'ın Play Store'da dokuz ay boyunca listelenmesinden önce kaldırılmadı ve Google, onu uygulama mağazasından çıkarmadan önce 100'den fazla kez yüklendi. Slovak siber güvenlik firması ESET, bu iki uygulamanın, uygulamaların yüklü olduğu telefonlara kötü amaçlı yazılım bulaştıran Signal ve Telegram sürümleri olduğunu söyledi.

Google, bu çifti kişisel verilerinizi çalabilecek kötü amaçlı uygulamalar olarak etiketledi. Bu uygulamaları telefonunuzdan kaldırırsanız, kötü amaçlı uygulamaları silmeden önce Signal ve Telegram hesaplarınızın bağlantısını kaldırdığınızdan emin olun.

Sahte Telegram uygulamasının, uygulamanın yüklü olduğu bir telefondan temel cihaz bilgilerinin yanı sıra kişi listesi, telefon kullanıcısının Google hesapları ve arama kayıtları gibi hassas verileri de ele geçirebileceği söyleniyor ayrıca saldırgan tarafından kontrol edilen uzak bir sunucuya yedekleyecek bir özelliğe sahip olduğunu da söyledi.

Sahte uygulamaların meşru görünmesini sağlamak için her iki uygulama için de özel web siteleri oluşturuldu ve uygulamayı doğrudan Google Play Store'dan bir Android cihaza yüklemek için bağlantılar eklendi.

Sizin telefonunuzda bu uygulamarın olup olmadığını kontrol ediniz ve asla yasal onaylı olmayan uygulamaları indirmeyiniz!