Telegram, AB'ye Karşı Geldi: Savaş İçeriklerini Kaldırmayacak!

Bildiğiniz üzere bu haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi Avrupa Birliği'nin sosyal medya platformlarına yaptığı uyarılardı. İlk olarak X için Elon Musk'a, ardından Meta için Mark Zuckerberg'e uyarılar yapıldı.

Daha sonra YouTube gibi diğer sosyal medya platformlarının da dikkatli olmaları söylendi. Mesajlaşma uygulaması Telegram'dan ise bu konuda beklenmedik bir adım geldi. İşte haberimizin devamı...

Telegram Kanallarının Kapatılmasını İstemedi!

Bu zamana kadar Avrupa Birliği'nin uyarıda bulunduğu neredeyse bütün sosyal medya platformlarında İsrail - Hamas savaşıyla ilgili kötü amaçlı içerikler kaldırıldı. Ancak Telegram CEO’su Pavel Durov, bu konuda diğerlerinden farklı bir görüşe sahip olduklarını dile getirdi.

Telegram'ın "sosyal medya platformu" kategorisinde değerlendirilmemesini, kullanıcıların yalnızca özel olarak abone oldukları içeriği aldıklarını söyledi. Bu sebeple Telegram'ın savaşla ilgili propaganda amaçlı paylaşımlar için kullanılmasının pek mümkün olmadığını ifade etti.

Durov, uygulamadaki kanalların kapatılmasının daha fazla hayatı tehlikeye atabileceğini ima etti. İşte Telegram CEO’su Pavel Durov'un konu hakkındaki açıklaması:

"Telegram'ın moderatörleri ve yapay zeka araçları her gün, açıkça zararlı olan milyonlarca içeriği halka açık platformumuzdan kaldırır. Ancak savaşla ilgili haberlerin ele alınması nadiren açıktır. Bu haftanın başlarında Hamas, Aşkelon'daki sivilleri füze saldırıları öncesinde bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarmak için Telegram'ı kullandı. Kanallarını kapatmak hayat kurtarmaya yardımcı olur mu yoksa daha fazla hayatı tehlikeye mi sokar? Duygusal dürtülere göre hareket etmek her zaman caziptir. Ancak bu tür karmaşık durumlar, sosyal platformlar arasındaki farkların da dikkate alınması gereken kapsamlı bir değerlendirmeyi gerektirir. Şok edici içeriği şüphelenmeyen kişilere algoritmik olarak tanıtan diğer uygulamaların aksine, Telegram'da kullanıcılar yalnızca özel olarak abone oldukları içeriği alırlar. Bu nedenle Telegram kanallarının propagandayı önemli ölçüde artırmak için kullanılması pek mümkün değil. Bunun yerine araştırmacılar, gazeteciler ve teyitçiler için benzersiz bir ilk elden bilgi kaynağı görevi görüyorlar. Bu bilgi kaynağını yok etmek bizim için kolay olsa da, bunu yapmak zaten vahim olan durumu daha da kötüleştirme riskini taşıyor."

Peki siz Telegram'ın bu konu hakkındaki tutumunu nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz.