Telegram, Milyar Eşiğini Aşıyor: Sosyal Medyanın Yeni Lideri mi Olacak?

Telegram’ın kurucusu Pavel Durov geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Telegram mesajlaşma uygulamasındaki kullanıcı sayısının hızla arttığı için bu yıl içerisinde aylık bir milyar aktif kullanıcıya ulaşacağını söyledi.

Telegram’ın Aktif Kullanıcı Sayısı Kaç Oldu?

Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcıya sahip olan uygulamanın "jeopolitikte bir oyuncu" değil "tarafsız bir platform" olarak kalması gerektiğini belirtti.

Financial Times Mart ayında Telegram'ın şirket kârlılığa ulaştığında muhtemelen ABD'de listelenmeyi hedefleyeceğini bildirmişti.

Özellikle eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinde etkili olarak kullanılan Telegram, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat'ten sonra en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak öne çıkıyor.