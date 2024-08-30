Telegram'a Avrupa Birliği'nden Büyük İnceleme! Yasaklanacak mı?

Avrupa'daki son gelişmelere göre, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın geleceğini belirsizliğe sürükleniyor. Şirketin kurucusu Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanmasıyla başlayan süreç, Avrupa Birliği'nin (AB) Telegram'a yönelik detaylı bir inceleme başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı. İşte ayrıntılar…

Telegram, Avrupa’da 41 Milyon Kullanıcısı Olduğunu İddia Etti

İddialara göre Telegram, AB'deki kullanıcı sayısını kasıtlı olarak düşük göstererek, daha sıkı düzenlemelerden kaçınmaya çalışıyor. Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında, aylık 45 milyondan fazla kullanıcısı olan platformlar "çok büyük platformlar" olarak kabul ediliyor ve daha katı kurallara tabi tutuluyor.

Telegram ise bu yılın başlarında AB'de 41 milyon kullanıcısı olduğunu iddia etmişti. Ancak yeni veriler talep edildiğinde net bir rakam vermekten kaçınarak, yalnızca 45 milyonun altında olduğunu belirtti.

AB yetkilileri ise Telegram'ın Avrupa'daki kullanıcı sayısının gerçekte 45 milyonu aştığından şüpheleniyor. Bu durum, şirketin istatistiklerini yanlış bildirdiği iddialarını güçlendiriyor. Eğer bu iddialar kanıtlanırsa, Telegram, DSA kapsamında ciddi para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir.

Şirketin küresel yıllık gelirinin yüzde 6'sına kadar bir ceza alması söz konusu. Dünya çapında yaklaşık 1 milyar kullanıcısı olduğu tahmin edilen Telegram için bu durum, ciddi bir mali yük oluşturabilir.

Önümüzdeki dönemde, AB'nin Telegram'a yönelik incelemesinin sonuçları ve şirketin bu duruma nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.