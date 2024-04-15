Telegram Yeni Özelliğini Duyurdu: Çıkartma Düzenleyici Nasıl Kullanılacak?

Telegram, ay sonuna kadar 16 yeni özellik duyuracağını doğruladı. Şirket, yeni getireceği özelliklerin ilkini bugün tüm kullanıcıların erişimine sundu.

Sticker düzenleyici, kullanıcıların uygulamadan ayrılmadan kendi stickerlarını ve çıkartma setlerini oluşturmalarına olanak tanıyor. Kullanıcılar, diledikleri fotoğrafları çekip uygulamada halihazırda bulunan metinler, çizimler, animasyonlu çıkartmalar, emoji ve GIF'leri ekleyerek istedikleri gibi sticker oluşturabilecekler.

Çıkartma Düzenleyici Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Telegram'ın yeni çıkartma düzenleyicisi, fotoğraf ekleyip süslemekten çok daha fazlasını sunuyor. Bu düzenleyici sayesinde kullanıcılar, arka planı kaldırarak objeleri kesebiliyor. Böylece stickerın tam olarak istedikleri şekilde görünmesini sağlayabiliyorlar.

Ayrıca fotoğrafların istenmeyen kısımları silinebilir ve sonrasında geri getirebilirilebilir. Hatta klasik bir görünüm kazandırmak için stickerlara çerçeve bile eklenebilir.

Her oluşturulan çıkartma, onu tanımlayan emojileri seçerek bir sete eklenebiliyor. Telegram'ın yapay zekası ise fotoğrafa bakarak size doğru emojiyi önermekte yardımcı oluyor. Bu sayede kullanıcılar stickerlarını en uygun şekilde kategorize edebiliyor ve kolayca bulabiliyor.

Kullanıcılar, kendi çıkartma setlerini paylaşma seçeneğine de sahip. Yeni özellikle oluşturulan stickerlardan biri başka bir kullanıcıya gönderildiğinde, kişi ona dokunarak tüm seti ekleyebilir. Üstelik her sticker setinin kendine özgü bir t.me bağlantısı da bulunuyor.