Telegram grup sesli arama özelliğini test ediyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümünde grup sesli arama özelliği ortaya çıktı. Peki, yeni özellik mesajlaşma uygulamasına ne zaman gelecek? Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Telegram Grup Sesli Arama Özelliği Nasıl Kullanılır?

Dünya genelinde aylık 400 milyon aktif kullanıcıya sahip olan Telegram grup sesli arama özelliğini test ediyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının 7.3.0 beta sürümüne birden fazla kullanıcı ile aynı anda sesli olarak iletişim kurmaya olanak sağlayan özellik eklendi. Şu anda bu özelliği kullanabilmek için Android işletim sistemine sahip cihaz ve Telegram beta sürümüne sahip olmak gerekiyor.

Birden fazla kullanıcı ile iletişim kurabilmemizi sağlayan özelliğe erişmek için ilk olarak bir grup açmanız gerekiyor. Daha sonra grup başlığına dokunun. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra açılan sayfa üzerinden grup üyelerini, yeni üye ekleme, bildirim aayrları gibi seçenekleri göreceksiniz. Ekranın sağ üst köşesinde yer alan dikey üç nokta simgesine dokunun.

Açılan menü penceresi üzerinden “Start voice chat” seçeneğini seçin. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra seçiminizi onaylamanızı isteyen bir pencere açılacak. Açılan pencerede ilginç bir şekilde yalnızca yöneticilerin konuşmasına izin veren bir onay kutusu bulunuyor. Bu seçenek aktif edildiği takdirde yönetici olmayan katılımcılar sadece dinleyici konumunda olabiliyor. Çok sayıda üyelerin yer aldığı sesli aramalarda bu özellik oldukça kullanışlı olacaktır.

Arama başlatma seçeneğinin yalnızca yöneticiler ile sınırlı olduğunu belirtelim. “Create” butonuna dokunarak grup sesli aramayı başlatabilirsiniz. Grup sesli aramaya katılan kullanıcıların mikrofonu varsayılan olarak sessize ayarlanmış durumda. Bu sebepten ötürü aramaya katıldığınızda mikrofon simgesine dokunarak sesi açmanız gerekiyor. Mikrofon kapalı konumdayken mikrofon mavi renge sahip iken açtığınızda yeşil renge dönüyor.

Telegrm tarafından beta sürümüne eklenen grup sesli arama özelliği, diğer mesajlaşma uygulamalarında yer alan özellik ile aynı. Seste herhangi bir gecikmenin yaşanmadığı belirtiliyor. Şu anda test edilmekte olan yeni özelliği kullanmak biraz zahmetli. Dolayısıyla grup sohbet penceresine bir arama butonu eklenmesi daha uygun olabilir. Böylece kullanıcılar grupta yer alan kullanıcılar ile hızlı ve pratik bir şekilde sesli iletişim kurabilir. Yeni özelliğin çok yakında tüm Telegram kullanıcılarının kullanımına sunulması bekleniyor.