Telegram Oldukça Kullanışlı Özellikleri Beraberinde Getiren Yeni Güncellemesini Yayınladı: İşte Yenilikler!

WhatsApp'tan sonra dünyanın en popüler çevrim içi mesajlaşma platformu Telegram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına 11.3.0 kod adlı yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile birlikte bazı önemli eksiklikleri gideren bir dizi yeni özellik de kullanıcıların beğenisine sunuldu. Detaylar haberde.

Telegram 11.3.0 Güncellemesi İle Gelen Yeni Özellikler

Yeni güncelleme ile birlikte gelen özelliklerden daha hızlı video yükleme yeniliği, büyük kanallarda medya indirirken internet bağlantısına bağlı olarak en uygun video kalitesini otomatik olarak seçilmesini mümkün kılıyor. Bu sayede videolar daha hızlı yükleniyor ve kullanıcılar veri tasarrufu sağlıyor.

Oynatma hızı ayarlamaları isimli bir diğer özellik ise artık kullanıcıların, videoların hızını daha kolayca değiştirebilmesini sağlayacak. Kullanıcı videonun sağ tarafına dokunarak hızı 1.5 katına çıkaratabilrken, kaydırarak 2.5 katına kadar artırabilecek. Dokunmayı bıraktıklarında ise oynatma hızı otomatik olarak normale dönecek.

Yeni mesajlara medya ekleme özelliği de epey kullanışlı. Telegram kullanıcıları, yeni özellik ile birlikte gönderilen mesajlara sonradan medya ekleyebilecek. Unutulan dosyalar için mesajı silip yeniden göndermeye gerek kalmadan, sadece birkaç dokunuşla gereken görsel mesajlarla beraber iletilebilecek.

Bu özellikle birlikte düzenenlen mesajlar özelliği için de bir yenilik hayata geçirildi. Yeni güncelleme ile beraber düzenlenmiş mesajlar artık en son ne zaman güncellendiklerini gösteren bir zaman damgasına sahip olacak. Mesajların birkaç kez düzenlendiği durumlarda en son düzenleme zamanı görüntülenecek.

Kullanıma sunulan özelliklerden özel hashtag aracı ise grup ve kanal yöneticilerinin, sohbetler için özel ve spesifik hashtag'ler oluşturabilmesini sağlayacak. Bu sayede kanal içerisinde #tamindir@kullanıcıadı gibi bazı hashtag'ler belirli konularla uyumlu çalışabilecek.

Bunlarla beraber Telegram, yeni güncelleme ie birlikte botlar ve mini uygulamalardaki reklam gelirlerinin yarısını içerik üreticileri ve bot geliştiricileriyle paylaşacak. Yeni ödeme modeli botların gelişimini finansal olarak desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca artan mesaj limitleriyle beraber Telegram botları artık saniyede 30 mesaja kadar gönderim yapabiliyor. Daha büyük hizmetler için bu sınıron, saniyede 1.000 mesaja kadar yükseltilebileceğini belirtelim.

Söz konusu güncelleme, şu anda tüm iOS ve Android kullanıcıları için indirilebilir durumda. Gelişmeler için takipte kalın!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz güncelleme ile birlikte gelen özelliklerden hangisini daha çok beğendiniz? Yorumlarda buluşalım...