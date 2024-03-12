Gizlilik Odaklı Mesajlaşma Platformu Telegram Halka Arz mı Olacak? Açıklama Yapıldı!

WhatsApp'ın en rakiplerinden biri olan gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Telegram, kullanıcı sayısı 1 milyara ulaşmaya doğru ilerliyor. Öte yandan şirketin kurucusu Pavel Durov da yakında kâra geçmeyi beklediklerini ve uygulamanın gelecek dönemde halka arz edileceğini söyledi.

Durov, Financial Times ile yaptığı röportajda, Telegram'ın 900 milyon kullanıcıya ulaştığını ve uygulama içi reklam ve aboneliklerden de milyonlarca dolar kazandıklarını açıkladı. Öte yandan potansiyel yatırımcıların da şirkete 30 milyar doların üzerinde teklifler yaptığını da duyurdu.

Telegram Halka Arz Yakında Halka Arz Olabilir

Pavel Durov, röportajda şunları söyledi: “Para kazanmaya başlamamızın ana nedeni bağımsız kalmak istememizdi. Genel olarak konuşursak, (halka arzın) değerini Telegram'ın değerine erişimi demokratikleştirmenin bir aracı olarak görüyoruz."

Şirketin şu an tek sahibi olan Durov'un yaptığı açıklamalara bakıldığı zaman yakın gelecekte uygulamanın halka arz olacağı görülüyor. Böylece daha değerli bir platform haline dönüşerek kâr etmeye başlanacak.

Geçtiğimiz hafta Telegram'daki kişisel kullanıcıların kendi hesaplarını abonelik ücreti karşılığında ticari hesaplara dönüştürmeye başlayacağı bilgisi paylaşılmıştı. Bu yeni özellikle de şirket gelirinin yükseleceği ön görülüyor.

Halka arz ile daha da değerlenme planları yapılırken öte yandan Durov, platformun sık tekrar eden denetleme sorunlarını çözmek adına da yapay zekaya yatırım yapmayı planladığını söylüyor.