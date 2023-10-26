Telegram, Hamas'ın Kullandığı Kanallara Erişim Engeli Getirdi!

Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, kısa süre önce savaş içerikleriyle ilgili açıklamada bulunmuştu. Telegram CEO’su Pavel Durov, kanalların kapatılmasına sıcak bakmadıklarını dile getirmişti. Şimdi ise bu konuda yeni bir gelişme yaşandı.

Hamas'ın Kullandığı Kanallara Erişim Engeli!

Hamas tarafından kullanılan iki büyük Telegram kanalına şu anda Android üzerinden erişim sağlanamıyor. Hamas tarafından kullanılan “hamas_com” ve “al-Qassam brigades” (El Kassam Tugayları) isimli kanallar, Google’ın uygulama mağazası kuralları çerçevesinde kapatıldı.

Geçtiğimiz hafta Telegram CEO’su Pavel Durov, Hamas'ın saldırılar öncesinde sivilleri uyarmak için kanalları kullandığını ifade ederek diğer patformlardan farklı olarak savaş içerikerini yasaklamaya sıcak bakmamıştı.

Şimdi ise Hamas'ın kullandığı kanallar kapatılınca yeniden gündeme geldi. Telegram, erişim engelini Google’ın kurallarından sorumlu tutuyor. Android kullanıcılarının kanallara ulaşamadığı bildirilirken bu yasağın diğer kaynaklardan indirilen uygulamaları veya diğer platformları kapsamadığı da belirtildi.

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