Telegram'a Hikayeler Özelliği Geliyor!

Telegram, kullanıcıların belirli bir süre boyunca süren geçici içerik yayınlamasına olanak tanıyan Hikâyeler adlı yeni bir özellik sunuyor.

Kullanıcılar 6, 12, 24 veya 48 saat gibi çeşitli süre seçenekleri arasından seçim yapabilecekler ancak dilerseniz hikâyenin kalıcı kalmasını sağlayacak bir seçenek de mevcut olacak.

Hikâyeler Özelliği Kullanıcılara Neler Sunacak?

Telegram'ın CEO'su Pavel Durov, başlangıçta platforma Hikâyeler eklemekte tereddüt ettiğini söylese de nihayetinde kullanıcıların taleplerini yerine getirmeleri gerektiğini belirtti. Durov, bu özelliğin kullanıcıların Telegram'da popülerlik kazanmasını kolaylaştıracağına inanıyor.

Hikâyelerin eklenmesi Telegram profillerini geliştirerek onları daha bilgilendirici ve canlı hâle getirecek. Kullanıcılar, pek çok yeni içeriği keşfetme ve gruplarda veya kanal yorumlarında bağlantı kurdukları diğer kişiler hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatına sahip olacaklar.

Telegram şu anda bu özelliğin son test aşamasında ve Temmuz ayı başında herkesin kullanımına sunmayı planlıyor.

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