Telegram'da Kişisel Verilerin Satılması Yine Gündemde: Doğruluk Payı Nedir?

Son zamanlarda sosyal medyada, Telegram kanallarında kişisel verilerin satıldığı konusu konuşuluyor. Fakat kullanıcılar bu durumu yeni yeni fark ediyor olsa da olay çok da yeni değil.

Hangi Uygulamalar Üzerinden Bilgi Sızdırılıyor?

İki yıl önce kullanıcılar e-Devlet bilgilerinin sızdırıldığını fark etmişlerdi. Sonrasında da bu bilgiler internette satılmıştı. Şimdi de, Telegram'daki bilgilere erişilebildiği söyleniyor.

Telegram üzerinden ortaya çıkan verilerin güncel olmadığı düşünülüyor. Bu verilerle hacker'lar, gelir elde etmek için yeni bir yöntem geliştiriyor.

Telegram'dan önce Yemeksepeti, Getir veya e-Nabız gibi uygulamalardan da bilgilerin sızdırıldığı söyleniyordu. Hacker'lar bu bilgileri alarak derliyor ve algı operasyonları oluşturuyorlar.