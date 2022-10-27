Telegram Kullanıcı Adlarını Açık Artırmaya Sundu

Popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alan Telegram, son yıllarda rakiplerine karşı farklılık yaratmak için çeşitli projeler üzerinde çalışıyor. Telegram Open Network ile Web 3.0'a adapte olmaya çalışan firma, blockchain teknolojisini temel alarak kullanıcılara çeşitli yeni özellikler sunuyor. Bugün yapılan bir duyuruya göre TON blok zinciri üzerinde inşa edilmiş bir pazar yeri aracılığıyla hem bireysel kullanıcılar hem de kanallar için artık kullanıcı adları satışa çıkarılacak.

Web 3.0 kapsamında önemli projelerden biri olarak görülen TON blok zinciri, geçtiğimiz aylarda yaptığı açık artırmalarda Wallet.ton ve Casino.ton gibi alan adlarını toplamda 500 bin dolara varan bir fiyatla satmıştı. TON üzerindeki pazarda artık önemli kullanıcı adları da açık artırma yoluyla satın alınabilecek.

En Ucuz Kullanıcı Adı 18.400 Dolar!

Bugün yapılan açıklamalarda TON üzerinde @bank, @game, @club ve benzeri kısaltmaların açık artırma yoluyla satılacağı ortaya çıktı. Lansmanda dört karakterden oluşan kullanıcı adları için en az 10.00 toncoin değer biçildi. Bu rakam, yaklaşık olarak 18.400 dolara tekabül ediyor. Tabii açık artırma için minimum olarak belirlenen bu değer, kullanıcı adının önemine göre çok daha yüksek seviyelere ulaşabilir.

700 milyon kullanıcıya sahip olan Telegram'ın bu açık artırmalardan yüksek paralar kazanabileceği düşünülüyor. Kullanıcılar kendilerine özel kullanıcı adlarını satın alabilmek için yüksek meblağlar ödemek zorunda.