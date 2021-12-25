Telegram Mesajlara Tepki Verme Özelliği Üzerinde Çalışıyor (Video)

Telegram mesajlara tepki verme özelliğini test ediyor. Popüler anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümüne eklenen özelliğe dair bir video paylaşıldı. Reddit üzerinden paylaşılan video, yeni özelliğin nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Telegram Mesajlara Tepki Verme Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan anlık mesajlaşma hizmeti Telegram, yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Gizlilik odaklı mesajlaşma platformu, yeni bir özelliği test etmeye başladı.

Şirketin üzerinde çalıştığı tepkiler özelliği, anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümüne eklendi. iOS kullanıcıları, Telegram uygulamasının beta sürümü üzerinden yeni özelliğe erişebilir. Android kullanıcıları için ne zaman sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

Bir kullanıcı, Reddit üzerinden yeni özelliğe ilişkin bir video paylaştı. 16 saniye uzunluğundaki video, yeni özellik hakkında bazı bilgilere sahip olmamıza olanak tanıyor. Videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Aktarılan bilgilere göre popüler anlık mesajlaşma uygulamasının beta sürümünde şu anda toplamda 11 adet tepki emojisi yer alıyor. Bu tepki emojileri içerisinde kalp, alev, ağlayan yüz gözyaşları ile gülen yüz gibi pek çok emoji mevcut.

Beta sürümde kanallarda ve gruplarda emoji tepkileri kategorize ediliyor. Mesajların alt kısmında yer alan emoji tepkilerine dokunarak hangi kullanıcının hangi emoji tepkisini kullandığını görebilirsiniz. Emoji tepkileri isteğe bağlı olacak. Yani Kanal ve grup yöneticileri bu özelliği devre dışı bırakabilecek.

Kanallarda ve gruplarda özelliği devre dışı bırakmanın yanı sıra yalnızca bazı emoji tepkilerine izin verilebilecek. Kullanıcılar sadece izin verilen tepkileri kullanabilecek. Kullanıcılar bir tepki verdiğinde ekranda bir animasyon yer alacak. Örneğin alev emoji tepkisini kullandığınızda ekranda alev animasyonunu göreceksiniz.

Kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkileyecek yeni özelliğin tüm Telegram kullanıcıları için ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Tüm kullanıcıların söz konusu özelliği kullanmaya başlayabilmesi için ilk olarak test aşamasının başarılı bir şekilde tamamlanması gerekiyor. Şirket, test aşamasını sorunsuz bir biçimde tamamladıktan sonra yeni özelliği tüm kullanıcılara sunacaktır.

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