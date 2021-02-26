Telegram Mesajları Otomatik Silme Özelliği Çıktı

Telegram mesajları otomatik silme özelliği ile güncellendi. WhatsApp sözleşmesi sonrası çok fazla yeni kullanıcı kazanan Telegram her geçen gün yeni özellikler ile güncelleniyor. Son gelen özellikle beraber Telegram daha kullanışlı hale geldi. Telegram mesajları otomatik silme özelliği nasıl kullanılır?

Telegram Mesajları Otomatik Silme Özelliği Nasıl Kullanılır?

Yeni güncelleme, herhangi bir sohbetteki mesajlar için otomatik silme zamanlayıcısının yanı sıra yeni esnek davet bağlantıları ve ana ekran widget'ları ile sohbetlerinize daha hızlı erişim sağlar. Ayrıca, grupların artık sınırsız sayıda üyesi olabilir.

Bazı sohbetlerin sonsuza kadar sürmesi amaçlanmamıştır, bu nedenle Telegram kullanıcıları bir sohbetteki mesajları tüm sohbet katılımcıları için herhangi bir zamanda iz bırakmadan silebilirler. Bugünden itibaren, tüm Telegram sohbetlerinde otomatik silme zamanlayıcısını etkinleştirebilirsiniz.

Bu özellik tüm katılımcılar için mesajları gönderdikten 24 saat veya 7 gün sonra otomatik olarak silmekte. Otomatik silme, yalnızca zamanlayıcı ayarlandıktan sonra gönderilen mesajlar için geçerlidir, önceki mesajlar sohbet geçmişinde kalır. Gizli Sohbetlerden farklı olarak, geri sayım mesajlar okunduğunda değil, gönderildiğinde başlar.

Telegram Mesajları Otomatik Silme Nasıl Ayarlanır?

Android'de zamanlayıcıyı etkinleştirmek için yapılması gerekenler şunları: Geçmişi Temizle öğesine dokunun ve ardından bir süre seçin.

iOS'te ise şunları yapmanız gerekiyor: bir mesaja basıp basılı tutun, Seç > Sohbeti Temizle (sol üst) > Otomatik Silmeyi Etkinleştir seçeneğini seçin.

Telegram Yeni Özellikler ile Güncellendi

Davet bağlantıları, 1 veya 1 milyon kişiyi gruplarınıza ve kanallarınıza getirmenin hızlı ve kolay bir yoludur. Ana davet bağlantısının yanı sıra, sahipler ve yöneticiler artık sınırlı bir süreye, kullanım sayısına veya her ikisine sahip ek bağlantılar oluşturabilirler.

Telegram grupları, 200.000 kadar üyenin mesaj, medya ve çıkartma alışverişi yapmasına izin verir. Sınıra yakın olan gruplar artık sınırsız üyeye izin veren Yayın Gruplarına dönüştürülebilir. Bir grubu Yayın Grubuna dönüştürmek, yalnızca yöneticilerin mesaj gönderebilmesini sağlar. Ancak üyeler yine de sesli sohbetlere katılabilirler.

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