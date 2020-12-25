Telegram Reklam Göstermeye Başlıyor!

WhatsApp Messenger’dan sonra dünyanın en büyük anlık mesajlaşma uygulaması olarak sayılabilecek Telegram, 500 milyon kullanıcı sayısına ulaşmaya çok yakın. Nisan ayında aktif kullanıcı sayısı 400 milyon olan Telegram reklam planı ile uygulama üzerinden para kazanmaya başlayacağını duyurdu.

Telegram Reklam Planı, Şirkete Çok Fazla Para Kazandırabilir

Telegram, dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulamalarından bir tanesidir. Uygulamanın nisan ayında açıklanan kullanıcı sayısı 400 milyonken şirket tarafından geliştirilmiş olan uygulamanın kullanıcı sayısının 500’e ulaşması için çok az bir sayı kaldı. Uygulamanın kurucusu Pavel Durov ise konu hakkında yaptığı açıklamada uygulamanın maliyetinin yaklaşık olarak yedi yıldır kendileri tarafından karşılandığına ancak büyüyen kullanıcı kitlesiyle beraber alternatif çözümlere gidilmesinin şart olduğuna işaret etti.

Uygulamanın maliyetinin oldukça yüksek miktarda olduğunu ve bunu karşılamanın artık çok güç hale geldiğini belirten Durov, uygulamadan para kazanmaya başlamanın yollarına yönelim göstermeye başladıklarını söyledi. Ona göre böylesine büyük bir anlık mesajlaşma uygulamasının varlığını sürdürmesi için yılda en az birkaç milyon dolar gerekiyor.

Telegram’da özellikle son zamanlarda gruplara epey katılım talebinde bulunuluyor. Reklam modelinin kullanıcı gizliliğine saygı duyacağını belirten şirket ise reklamların trafik maliyetini karşılamaya yardımcı olan bu büyüklükteki gruplarda gösterileceğini belirtiyor. Bu büyüklükteki gruplarda katılımcı sayısı yüksek olacağı için reklamların görüntüleme oranında da önemli bir artış görülecektir. Bu da şirketin uygulamada gösterilen reklamlardan para kazanarak uygulamanın maliyetini karşılamasını mümkün hale getirecektir.

Pavel Durov, Facebook ve onun tarafından yönetilen hizmetlere karşı bir tavır ve anlayış sergiliyor. Şirket yöneticilerinin bu nedenle Telegram’ın özel veya grup sohbetlerine reklam yerleştirmek gibi bir düşünceleri bulunmuyor. Bu, anlık mesajlaşma uygulamasını kullanan kişilerin aralarında geçen konuşmaların görünümüne zarar vermek gibi bir hamlede bulunmayacakları anlamına geliyor.

Durov, Telegram’ın bağımsız bir mesajlaşma uygulaması olduğunu dile getirdi. Şirket, WhatsApp’ın sahibinin gittiği yoldan giderek uygulamanın başka bir şirket tarafından satın alınmasına izin vermeyecek. Telegram eğer bu istikrarla giderse gelecek yıl içerisinde kullanıcı sayısında da önemli bir büyüme görülecektir.

Platform para kazanmaya başlasa dahi uygulamanın ilkelerini korumaya devam edeceğinden uygulamadan gelir elde etme süreci de bir hayli yavaş işleyecek. Durov’a göre yeni Telegram reklam planı kullanıcıların performans açısından herhangi bir farklılık olduğunu anlamayacağı şekilde çalışacak.