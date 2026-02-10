Rusya'dan Telegram'a Şok Kısıtlama: Erişim Sorunları Yaşanıyor!

Son dönemde pek çok sosyal medya platformuna erişim engeli getiren Rusya şimdi de uzun bir süredir radarında olan Telegram ile ilgili önemli kararlara imza attı. Kullanıcıların bir süredir yaşadığı erişim sorunlarının ardından ülkenin iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor platformu bilinçli olarak kısıtladığını duyurdu.

Peki 2023'te Rus CEO Pavel Durov tarafından geliştirilen ünlü platform neden ülkede yasaklanmak isteniyor? İşte yetkililerden gelen açıklamalar ve Telegram'ın Rusya'daki geleceği!

Rusya Yasal İhlaller Nedeniyle Telegram'ı Kısıtladı

Roskomnadzor'un geçtiğimiz Salı günü yaptığı açıklamaya göre yetkililer, platformun suç ve terör amaçlı olarak kullanılması ve Rus vatandaşlarına ait verileri ülke dışarısında depolaması gibi yasaya aykırı hareketler sergilemesi üzerinde Telegram'ı kısıtlama kararı aldı.

Roskomnadzor'un resmi açıklamasından saatler önce Rusya genelindeki Telegram kullanıcıları mesajların iletilmemesi ve medya dosyalarının geç yüklenmesi gibi sorunlar yaşadığı belirtiliyordu. Ancak sorunların uygulanan veri trafiğini kasıtlı olarak yavaşlatma kararı nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.

Hükümet Telegram Rakibi Max'ın Kullanılmasını İstiyor

Rus yetkililer uzun bir süredir yabancı teknoloji platformlarını Rus kullanıcıların verilerini ülke içinde saklamaları konusunda uyarıyor. Moskova'nın "suç ve terör amaçlı kullanım" olarak nitelendirdiği durumların önüne geçilmemesi halinde WhatsApp ve YouTube gibi ünlü platformlar yavaşlatma veya tam erişim engeliyle tehdit ediliyor.

Eleştirmenler ise bu tür hamlelerin Ukrayna savaşı sırasında muhalif sesleri kısmak ve gözetimi artırmak için atılan şeffaf adımlar olduğunu savunuyor. Hükümetin asıl planının ise popüler platformların yerini alacak Rusya merkezli uygulamalar geliştirmek olduğu söyleniyor.

Her ne kadar Telegram Rusya'da vazgeçilmez olsa da hükümet bu denklemi değiştirmeye kararlı. İddialara göre yetkililer mesajlaşma özelliklerini ödeme sistemleri ve devlet hizmetlerine erişimle birleştiren "Max" isimli devlet destekli rakip bir uygulamayı teşvik etmeye başladı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Telegram'ın Rusya'da kısıtlanmasını doğru buluyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.