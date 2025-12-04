Rusya, Popüler Sosyal Medya Uygulamasını Yasakladı!

Rusya, son dönemlerde dijital dünyadaki kontrolünü ciddi şekilde artırıyor. Ülke kısa süre önce Apple’ın görüntülü görüşme servisi FaceTime’a erişimi kesmesinin ardından şimdi de dünya genelinde milyonlarca kişinin kullandığı Snapchat’i yasakladı. İşte ayrıntılar...

Rusya, Snapchat'i Engelledi

Rusya’nın iletişim, bilgi teknolojileri ve kitle iletişim araçlarını denetleyen resmi devlet kurumu Roskomnadzor, Snapchat'in artık ülkede kullanılmayacağını açıkladı. Platformu bazı grupların kötü amaçla kullandığını belirten yetkililer, terör eylemlerini organize etmek ve dolandırıcılık amaçlı kullanıldığını ifade ediyor.

Aslında bu karar pek de şaşırtıcı değil. Öyle ki Rusya, özellikle Ukrayna savaşının başlaması sonrasında dijital iletişim platformlarına yönelik baskısını giderek artırmış durumda. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerindeki kısıtlamalar yıllardır adım adım genişliyor.

2022’de Facebook, X ve Instagram engellenmiş, 2024’te ise güvenli mesajlaşma uygulaması Signal erişime kapatılmıştı. Şimdi ise hükümetin benzer bir yasaklamayı WhatsApp için de gündeme alabileceği konuşuluyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

Rusya’nın dijital iletişim platformlarına baskı uygulamasının temel nedeninin ülkedeki bilgi akışını sıkı şekilde kontrol etmek ve devletin onaylamadığı içeriklerin yayılmasını önlemek olduğu belirtiliyor.

Hükümet, sosyal medya ve mesajlaşma servislerini kullanıcıların sansürlenmiş bilgilere erişmek için kullandığı bir kanal olarak görüyor. Bu yüzden yabancı şirketlere ait uygulamalara kısıtlama getirerek hem güvenlik gerekçesini öne sürüyor hem de halkı devlet tarafından geliştirilen platformlara yönlendirmeye çalışıyor.

