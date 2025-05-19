Eğer Telegram'ın WhatsApp'tan Daha İyi Olduğunu Anlatırsanız 2 Milyon TL Kazanacaksınız!

Mobil mesajlaşma platformları arasındaki rekabet, giderek daha yaratıcı yöntemlerle kullanıcıların gündemine taşınıyor. Uygulama geliştiricileri artık yalnızca yeni özellikler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu özelliklerin farkındalığını artırmak için kitlesel katılıma dayalı kampanyalar da düzenliyor. Bu doğrultuda Telegram, kullanıcılarını doğrudan sürecin içine dahil eden global bir video yarışması başlattı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Telegram, İçerik Üreticilerini WhatsApp'tan Farklarını Anlatmaya Çağırıyor!

Telegram tarafından duyurulan yarışma, dünya genelindeki içerik üreticilerini kısa videolarla platformun ayırt edici yönlerini anlatmaya davet ediyor. Katılımcılardan beklenti, Telegram’ın öncüsü olduğu özelliklerin yaratıcı ve etkili biçimde sunulması. Videoların dili İngilizce olacak ve süresi 180 saniyeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacak. İçerikler, sosyal medya platformlarında paylaşılmaya uygun olacak şekilde kurgulanmalı. Bu da yarışmayı yalnızca bir prodüksiyon süreci olmaktan çıkarıp aynı zamanda bir viral yayılma fırsatına dönüştürüyor.

Yarışmanın çıkış noktası, Telegram’ın uzun süredir sunduğu özelliklerin zamanla WhatsApp gibi platformlar tarafından benimsenmesine rağmen, kamuoyunda bu farkların yeterince anlaşılmamış olması. Telegram yönetimi, bu farkındalık eksikliğini kullanıcı katkısıyla gidermeyi hedefliyor. Bu nedenle yarışmaya katılacak içerik üreticileri, Telegram’ın özelliklerini kendi anlatım dilleriyle, mizahi ya da bilgilendirici formatlarda aktarabilecek. Yarışma başvuruları 26 Mayıs 2025’e kadar devam edecek ve kazananlar Haziran ayında açıklanacak. Değerlendirme sürecinde içeriklerin yalnızca bilgi verici olması yeterli sayılmayacak.

Görsel dilin etkin kullanımı, anlatım akıcılığı, esprili yaklaşım ve sosyal medya platformlarında yayılma potansiyeli, jürinin göz önünde bulunduracağı başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Telegram, katılımcılara kolaylık sağlamak amacıyla kendi özelliklerinden oluşan kapsamlı bir referans listesi de hazırlamış durumda. Böylece içerik üreticileri hangi başlıklar üzerinden kurgulama yapabileceklerini daha net bir çerçevede değerlendirebiliyor. Ödül havuzu toplamda 50.000 dolar olarak belirlenmiş. Başarılı bulunan videolar yalnızca ödülle değil, Telegram’ın resmi dijital mecralarında yer alarak daha geniş kitlelere ulaşma fırsatıyla da ödüllendirilecek. Bu, özellikle içerik üreticileri açısından marka görünürlüğü elde etmek adına değerli bir avantaj sunuyor.

Aynı zamanda bu yarışma, mesajlaşma uygulamaları arasında ilk kez bu ölçekte kullanıcı temelli bir karşılaştırma kurgusuna sahne olacak. Telegram’ın başlattığı bu yarışma, teknoloji dünyasında kullanıcı katılımıyla yürütülen kampanyaların yeni bir örneği olarak dikkat çekiyor. Hem eğlenceli bir rekabet ortamı sunması hem de uygulama özelliklerine dair bilinç oluşturması açısından bu girişim, dijital iletişim kültürüne yeni bir katkı sunuyor.

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