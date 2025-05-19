AMD 100 Dolar İçin RX 7500'e Yazık Etti

AMD'nin RX 7000 serisiyle birlikte piyasaya sürmediği giriş seviyesi ekran kartlarından biri olan Radeon RX 7500'e dair detayların hepsi gün yüzüne çıktı.

Model hakkında pek bir bilgi yoktu ama şimdi prototipine ait fotoğraflar sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Tabii öyle net bir fotoğraf beklemeyin; zira üstü bulanıklaştırılmış. Buna rağmen kartın tüm detaylarınızı biliyoruz. Gelin bu teknik detaylara hep beraber bakalım...

RX 7500 Teknik Özellikleri

RX 7500 ekran kartının Navi 33 XE grafik yongasını kullandığı biliniyor. Bu çip, RX 7600 serisinde yer alan Navi 33'ün kırpılmış versiyonu ve yalnızca 96-bit bellek veri yolu sunuyor. Böylece kartta 6 GB GDDR6 bellek için gerekli zemin hazırlanmış oluyor.

1536 adet akış işlemcisine sahip olduğu belirtilen modelin performansı ise RX 7600'e kıyasla oldukça düşük kalıyor. GPU-Z ekran görüntülerinde RX 7500'ün çalıştığı doğrulansa da, saat hızının sadece 300 MHz seviyesinde olduğu görülüyor. Bu da demektir ki kart tamamen optimize edilmemiş ve test aşamasından öteye geçilmemiş.

Kart Neden Piyasaya Sürülmedi?

AMD'nin bu kartı neden iptal ettiğine dair net bir bilgi bulunmuyor. Ancak giriş seviyesi ekran kartlarına yönelik ilgisizliği ve üretici maliyetleri nedeniyle bu kararı aldığı düşünülüyor. Bugün piyasada 8 GB belleğe sahip ekran kartları bile yavaş yavaş yetersiz kalırken, 6 GB belleğe sahip ve 200 dolar altı fiyatlandırılması mümkün olan bir kartın, en azından temel seviye oyuncular için işe yarayabileceği düşünülüyordu.

Ne yazık ki AMD tıpkı rakibi Nvidia gibi bu fiyat bandını tamamen gözden çıkarmış. Odağı halen 300 dolar civarındaki 8 GB'lik kartlarda.