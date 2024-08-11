Instagram Açılsa Da Yasaklar Bitmiyor: Telegram Çok Yakında Kapatılabilir!

Türkiye'de sosyal medya platformları ve oyunlara getirilen erişim engellerini konuştuğumuz bir haftayı geride bırakmak üzereyken yeni bir gelişme daha yaşandı. İddialara göre, ülkemizde 8 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Telegram da tıpkı Instagram gibi katalog suçlar kapsamında kapatılabilir. Detaylar haberde.

BTK, Yasal Suçların İşlendiği Bazı Kanallar Nedeniyle Telegram'a Erişim Engeli Getirebilir!

Yerel kaynakların iddialarına göre Telegram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bildirimlere cevap vermedi. Türkiye'de temsilciliği bulunmayan platforma yapılan uyarıların İngiltere'deki merkezine iletildiği, ancak Bugüne kadar BTK'dan yapılan bini aşkın bildirime cevap gelmediği ifade ediliyor. Peki BTK Telegram'ı niçin uyarıyor?

İddialar, Telegram'da faaliyet yürüten pek çok kanalda ciddi suçlar işlendiği yönünde. Bazı Telegram kanallarında pedofili fotoğraflar satışı, cinsel içerikli görüntüler satışı ve uyuşturucu ticareti gerçekleştirildiği söyleniyor. Ayrıca sosyal medya platformu üzerinden kumar oynatıldığı da ortaya atılan iddialar arasında. Tüm bu suçmalara yönelik bildirimler gerçekleştiren BTK, henüz Telegram'dan yanıt alabilmiş değil.

Öte yandan konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama yapılmadığını belirtelim. Dünya çapında 1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip Telegram, ülkemizde 8 milyona yakın kullanıcısına hizmet veriyor. BTK'nın yakın zamanda uyarılara dönüt vermeyen platform için erişim engeli getirebileceği belirtiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Telegram'a erişim engeli getirilmeli mi? Yorumlarda buluşalım...