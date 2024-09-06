Telegram, CEO Pavel Durov'un Serbest Kalmasının Ardından Yasa Dışı İçerik Politikasını Değiştirdi: Sohbetler Artık Kişiye Özel Olmayabilir!

Son döndemde CEO Pavel Durov'un Fransa'da tutuklanması nedeniyle gündeme gelen Telegram ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Platform, Sıkça Sorulan Sorular sayfasında "yasa dışı içerik" konusu hakkında yaptığı açıklamayı sessizce kaldırdı. Detaylar haberde.

Telegram Yasa Dışı İçeriklerin Paylaşılması Politikasında Değişikliğe Gitti!

Kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un geçtiğimiz hafta gözaltına alınmasının ardından gündemden düşmeyen Telegram, sıkça sorulan sorular sayfasındaki "yasa dışı içerik" açıklamasında değişikliğe gitti.

Ünlü platform, internet sitesindeki sıkça sorulan sorular sayfasında bu sabah erken saatlerde yaptığı düzenlemede, daha önce "yasa dışı içerik" sorusu altında bulunan "Tüm Telegram sohbetleri ve grup sohbetleri katılımcılar arasında özeldir. Bunlarla ilgili herhangi bir talebi işleme koymuyoruz." ifadesini telif hakkı bölümüne taşıdı.

Bu değişiklik ile birlikte yine "telif hakkı" bölümünün altında, Telegram'daki çıkartma setleri, kanallar ve botların herkese açık olduğu vurgulandı. İnternet sistesinde yer alan "Telegram'da yasa dışı içerik var, bunu nasıl kaldırabilirim?" sorusunun cevabı ise "Tüm Telegram uygulamalarında moderatörlerimiz için yasa dışı içeriği işaretlemenizi sağlayan 'Rapor Et' düğmeleri vardır." şeklinde değiştirildi.

Eski açıklamada "Rapor et" butonundan bahsedilse de moderatörlere dair bir bilgi bulunmadığını belirtelim. Son olarak yeni açıklamada ayrıca Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcıların, ilgili raporlama seçenekleri için "AB Dijital Hizmetler Yasası Kullanıcı Kılavuzunu" incelemeleri önerildi. CEO'nun tutuklanmasının ardından yasa dışı içerikler adına önlem almadığı gerekçesiyle eleştirilen Telegram'ın yaptığı bu değişiklikler sosyal medyada gündem oldu.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...