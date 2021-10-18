Telegram Yeni Bir Rekora İmza Attı

WhatsApp tarafındaki güvenlik endişelerinin ardından kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaran anlık mesajlaşma uygulaması Telegram, yeni bir rekora imza attı. Play Store'da önemli bir kilometre taşını geride bırakan Telegram, bir milyar indirmeyi geçmeyi başardı.

Telegram Play Store'da 1 Milyardan Fazla İndirme Sayısına Ulaştı

WhatsApp ile kıyaslandığında bazı konularda çeşitli avantajlara sahip olan Telegram, özellikle kanallar aracılığı ile oldukça fazla sayıda kullanıcıyı bünyesinde barındırıyor. Şimdi, anlık mesajlaşma uygulaması Play Store'da bir milyar indirmeyi geride bıraktı.

Telegram CEO'su Pavel Durov, 2021 yılının başında yaptığı açıklamada platformun 500 milyondan fazla kullanıcıya ev sahipliği yaptığını açıklamıştı. WhatsApp tarafındaki çeşitli güvenlik endişelerinin ardından platforma yetmiş milyona yakın kullanıcı daha eklenmişti.

Nihayetinde Telegram'ın bir milyar indirme sayısına ulaşması gerçekten de takdire şayan ancak bu değerlerin, platformu aktif olarak kullanan kullanıcı sayısını temsil etmediğini hatırlatmak isteriz. Tabii ki yine bu değerler, APK olarak yapılan kurulumları kapsamıyor.

Telegram Güncellemesi ile Gelen Yenilikler Belli Oldu

Sohbet Temaları

Canlı Emojiler

Küçük Gruplarda Okundu Bilgisi

Canlı Yayınları ve Görüntülü Sohbetleri Kaydetme

Popüler anlık mesajlaşma hizmetine bireysel sohbetler için 8 adet sohbet teması eklendi. Yeni temaların her biri renkli gradyan mesaj baloncukları ve benzersiz arka plan desenleri içeriyor. Yeni özellik sayesinde her sohbet için bir tema seçebilirsiniz.

Sohbet teması seçmek için ilk olarak bir sohbet penceresini açmanız gerekiyor. Daha sonra ekranın üst kısmında yer alan sohbet başlığına dokunun. Üç yatay noktaya dokunun ve ardından "Renkleri Değiştir" yazısını seçin. Açılan pencere üzerinden tema seçebilir ve karanlık modu etkinleştirebilirsiniz.