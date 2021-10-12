WhatsApp Topluluk Özelliği ile Telegram'a Rakip Oluyor

WhatsApp topluluk özelliği üzerinde çalışıyor. Bir APK yıkımında ortaya çıkan sızıntılara bakılırsa özellik hala devam aşamasında olan bir çalışma. Bunun bir sosyal ağ özelliği mi yoksa yerleşik bir topluluk sohbet odası hizmeti mi olduğu belli değil.

WhatsApp kullanıcılarının, çoklu cihaz desteğinden daha özel bir mesaj raporlama sistemine kadar heyecanlanacak birçok özelliği var. Ancak şirket görünüşe göre yeni bir “topluluk” özelliği üzerinde çalışıyor.

XDA-Developers tarafından beta sürüm 2.21.21.6'da fark edilen özellik, WhatsApp'ın daha geniş sohbet çerçevesinde yeni bir sosyal öğe olabileceğini düşündürüyor. Ancak özelliğin ne olduğuna veya WhatsApp'ta nasıl çalışacağına dair somut bir kanıt yok.

WhatsApp topluluk özelliği nedir?

Sosyal medya uzmanlarının görüşüne göre WhatsApp, toplulukların başkalarının katılmasına izin verecek bir davet bağlantı sistemi kullanacak. Kullanıcılar bu davetleri QR kod biçiminde de paylaşabilir.

WhatsApp sızıntısında, "WhatsApp'ı olan herkes bu topluluğa katılmak için bu bağlantıyı takip edebilir. Sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşın" ifadesi yer aldı. Bu, davete sahip herhangi bir WhatsApp kullanıcısının toplulukta katılımcı olabileceğini gösteriyor.

Gruplar gibi toplulukların da yöneticileri olacak. Sızıntılara göre yöneticiler toplulukta birçok kez yönlendirilen mesajlara izin verebilir, bir topluluğun açıklamasını değiştirebilir veya bir toplulukta yalnızca yöneticilerin mesaj gönderebilmesini sağlayabilir. Alternatif olarak yöneticiler, katılımcılara topluluk açıklamalarını değiştirme ve daha fazlasını kontrol etme yetkisi verebilir.

Bununla birlikte toplulukların işlevsellik açısından WhatsApp gruplarından nasıl farklı olacağı belirsizliğini koruyor. XDA-Developers'ın önerdiği gibi, iki özellik yan yana tutulacak gibi görünüyor. İlginç bir şekilde Telegram, iki grup tarzı sohbet teklifinin aynı uygulamada nasıl bir arada bulunabileceğinin güzel bir örneği.

Telegram, kullanıcıların daha küçük, özel toplantılar için gruplar oluşturmasına olanak tanır, ancak aynı zamanda daha geniş bir kitleye mesaj yayınlamak için bir kanal özelliğine de sahip.

Telegram genelindeki kullanıcılar, davetler veya bağlantılar aracılığıyla kanallara katılabilirken, kanal yöneticilerinin WhatsApp topluluk yöneticileriyle benzer yetkileri var.

WhatsApp'ın rakibinin daha benzersiz özelliklerinden birine karşı koyması mantıklı olsa da, WhatsApp topluluklarının Telegram'ın kanalları gibi çalışacağını doğrulamak için yeterli bilgi yok.

Sizce WhatsApp'ın topluluk özelliği ne üzerine tasarlanıyor olabilir? Aşağıdaki yorumlar kısmından düşüncelerinizi bize bildirin.