Telegram'a Yeni Özellik Geliyor: WhatsApp'la Rekabetini Artırıyor!

Telegram kurucusu Pavel Durov yaptığı açıklamada, kullanıcıların sohbet uygulamasında aylık ücret ödeyerek kişisel hesaplarını ticari hesaplara dönüştürebileceklerini duyurdu.

Ticari hesaplara yönelik özelliklerden bazıları, sohbetlerin renkli etiketlerle düzenlenmesi, otomatik selamlamaların olması ve hızlı yanıtlar için kısayolların kullanılmasını içeriyor.

Telegram'ın Yeni Güncellemesinin Detayları

Durov, kanalında Telegram'ın bu ay müşteri hizmetleri için yapay zeka destekli sohbet robotlarını entegre etmenin bir yolu da dahil olmak üzere daha fazla ticari özellik başlatmayı planladığını söyledi ve şunları ekledi:

“Telegram Business hesapları, tüm sohbetlere veya belirli sohbetlere yanıt vermek için sohbet robotlarını görünmez sekreterler olarak sorunsuz bir şekilde ekleyebilecek. Yapay zeka ile bu sohbet robotları müşteri hizmetleri otomasyonunu tamamen yeni bir seviyeye taşıyabilir."

Telegram, yeni güncellemeleriyle, geçen yıl aylık 200 milyon aktif kullanıcı sınırını aşan WhatsApp Business ile rekabet etmeye çalışıyor. Fakat ikisi arasında büyük bir fark bulunuyor. Telegram, ticari özellikleri kullanmak için abonelik ücreti talep ediyor. WhatsApp ise gelir elde etmek için konuşma türüne ve sohbet sıklığına güveniyor.abonelik

Meta'nın sahibi olduğu WhatsApp, geçen yıl kişiselleştirilmiş müşteri mesajları ve uygulamadan çıkmadan e-ticaret işlemlerini tamamlamaya yönelik akışlar da dahil olmak üzere, işletmenin karşılaştığı birçok özelliği tanıttı.

Son iki yılda Telegram, premium abonelikler, kendi kendine saklanan kripto cüzdanı ve premium kullanıcı adlarının açık artırması yoluyla işini artırmaya odaklandı.

Dünya genelinde 800 milyondan fazla kullanıcısı olan Telegram, kanallara yönelik gelir paylaşım programıyla reklam platformunu da bu ay içerisinde piyasaya sürmeyi planlıyor.