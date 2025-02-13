Telegram'a Yeni Özellikler Geldi! Biri Yapay Zeka Destekli

Yeni özellikler sunarak kullanım deneyimini üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan Telegram yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte anlık mesajlaşma uygulamasına yapay zeka (AI) destekli çıkartma arama dahil olmak üzere birçok özellik eklendi.

Telegram'a Hangi Özellikler Geldi?

WhatsApp'ın en önemli rakiplerinden biri olan Telegram yeni özelliklere kavuştu. Kullanıcılar milyonlarca özel çıkartamayı ve ifadeyi yapay zeka destekli arama işlevini kullanarak kolayca bulabilecek.

Örneğin arama kutucuğuna "düşünen maymun" yazdığınızda konuyla alakalı çok fazla sayıda çıkartma veya ifade sıralanacak. Böylece göndermek istediğiniz çıkartmayı uzun süre boyunca aramak zorunda kalmayacaksınız.

Ayrıca video bağlantısı paylaşırken artık bağlantıya zaman damgası ekleyebilirsiniz. Örneğin videonun üçüncü dakikasına zaman damgası eklediğinizde karşıdaki kişi bağlantıya tıkladığında videonun üçüncü dakikası açılacak.

Hikayelere eklediğiniz ve kanallarda paylaştığınız videolar için kapak fotoğrafı seçebilirsiniz. Bunun için video düzenleyicisinin üst kısmındaki üç noktaya basın ve ardından "Kapağı Düzenle" seçeneğini seçin.

Bir diğer yenilik ise Netflix'in sevilen özelliğine çok benziyor. Artık izlediğiniz videolara ara verip daha sonra aynı yerden devam edebileceksiniz. Örneğin 10 dakika izleyip kapattığınız videoyu daha sonra tekrar açtığınızda 10. dakikadan devam edecek.

Telegram kullanıcıları kanalda paylaşılan gönderilere yıldız tepkisi gönderebilecek. Böylece içerik oluşturucuları destekleyebilecek. Uygulamada bir botu başlatmak için "Başlat" butonuna bastığınzıda sohbette benzer botlar sıralanacak.