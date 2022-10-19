Teletabiler (Teletubbies) Yeni Bölümleri ile Netflix'e Geliyor

Bir zamanların en çok sevilen çocuk dizisi Teletabiler, yeni bölümleri ile Netflix'e geliyor. Yayın tarihi ve fragman haberimizde!

Hasan Okçu
Hasan Okçu -

Zamanın en popüler çocuk dizilerinden biri olan Teletubbies (Teletabiler), Netflix ile geri dönüyor. 1997 yılında yayınlanmaya başlayan ve 2001'de sona eren dizi, 2014 yılında yeni bölümleriyle tekrar yayınlanmıştı. 

Yakın zamanda Netflix'te yeni bölümleriyle yer alacak olan Teletabiler, yetişkinler tarafından da heyecanla bekleniyor.

Teletabiler Fragmanı Yayınlandı

Resmi hesaplardan yapılan paylaşımla dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa ve Po isimli Teletabilerin yeni çekilen versiyonundaki görünümleri fragmanda dikkat çekti. 

Teletubbies'in orijinal yapımlarındaki halleri ve atmosferin aynı şekilde yeni bölümlerde de yer aldığı fragmanda belli oluyor. Güneşin bebeğinin nasıl görüneceği de yine detaylı bir şekilde fragmanda gösteriliyor. 

Dizinin yeni gelecek bölümlerinde Teletabilerin 21. yüzyılı öğrenirken büyümesi konu edilecek. İlk sezonu 14 Kasım 2022 tarihinde izleyici ile buluşacak ve 12 dakikalık 26 bölümden oluşacak.

Teletabileri Kimler Canlandırıyor?

  • Rachelle Beinart - Po
  • Rebecca Hyland - Laa-Laa
  • Nick Chee Ping - Dipsy
  • Jeremiah Krage - Tinky Winky

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