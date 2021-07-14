Telif Hakkı İhlalinden Fransa'dan Google'a Dev Ceza!

Fransa, telif hakkı ihlalini gerekçe göstererek Google'a büyük bir miktarda ceza kesti. Son yıllarda pazar üzerindeki gücü yüzünden diğer girişimlerin yolunu kapattığı ileri sürülen yazılım devine kesilen son ceza dudak uçuklattı.

Google'a Bir Telif Hakkı İhlali Cezası da Fransa'dan Geldi

Dünyanın en büyük arama motoru olarak bilinen Google'a içerik oluşturucularının içeriklerinin belirli bir kısmını arama motorunda gösterdiği için Fransa tarafından 592 milyon dolar para cezası kesildi. İçerik oluşturucuları ile içeriklerinin yeniden kullanımına ilişkin yaptığı pazarlık konusunda büyük ihlaller tespit edildiği şirkete yarım milyardan dolardan biraz daha fazla para cezası verildi.

Para cezasının boyutu, Google'ın geçen yılın ekim ayında yaptığı yayıncılara 1 milyar dolarlık yeniden kullanım ücreti vereceğine ilişkin duyurudaki miktara çok yakın olduğundan oldukça dikkate değer bir miktar olarak görülüyor.

Fransa'nın rekabet kurumu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yazılım devine karşı Nisan 2020'deki kararına uymadığı için yarım milyar dolardan biraz daha fazla (592 milyon dolar) para cezası verilmesinde karar kılındığını açıkladı.

Bazı yayıncılar, Google'ın anlaşma sürecini iyi bir şekilde yürütmediğini ve Google'ın kendilerine yapılacak ödemeleri bildirmek için gerekli olan temel bilgileri sağlamadığını ileri sürdü. SEPM, APIG ve AFP de 2020 yılının ağustos ve eylül ayında şikayette bulundu. Kurum gelen şikayetlerin ardından bir soruşturma başlattı ve 2021 yılının ağustos ayında büyük ceza duyurusunu yaptı.

Yarım milyar dolardan biraz daha fazla miktara denk gelen para cezasının ardından Google eğer aynı hataları tekrarlamaya devam ederse para cezasının günlük para cezasına dönüştürüleceği ve Fransa'nın artık yazılım devinin ticari anlaşma ayrıntılarının gizli kalmasına izin vermeyeceği belirtildi.

Yazılım devine yönelik verdiği para cezasına ilişkin Google'dan açıklama gecikmedi. Şirket, yayıncılar ile yapılan görüşmeler kapsamında oldukça iyi bir niyet sergileyerek hareket ettiğini iddia etti ve soruşturmanın sonucundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Google, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı: